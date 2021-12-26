波蘭不服歐盟法律 醞釀脫歐聲浪

歐盟與波蘭吵起來了！原因是因為波蘭從去年開始就不願配合歐盟部分法律，而且將大法官的任免權高度掌握在國會，遭歐盟22日以違反司法獨立為由起訴。波蘭位於歐俄過渡帶，戰略地位重要，但近年來民粹主義政黨執政，與歐盟多次發生衝突，讓外界擔心歐盟的整合力下降。

破壞司法遭制裁

根據《半島電視台》報導，歐盟22日在歐洲法院對波蘭提起訴訟，歐盟經濟專員簡提洛尼22日表示，由於波蘭不願配合歐盟法律，加上近來該國執政黨高度掌控大法官任免權，恐破壞司法獨立，因此決定提起訴訟。歐盟也擱置了原要給波蘭的新冠疫情紓困預算。

這讓波蘭政府非常不滿，總理莫拉維茨基批評歐盟的決策過於「官僚中心主義」，必須要停止這種僵化的行為；波蘭司法部副部長柯拉塔也直言，歐盟上訴是對波蘭主權與憲法的侵害。但簡提洛尼回應說，波蘭執政黨破壞司法獨立的精神，他們有2個月可以思考要怎麼改善，否則訴訟就會完全落實、沒有更改空間。

歐洲整合現裂痕

無獨有偶的還有匈牙利，兩國都是第三波民主化中和平轉型的國家，但近年來因為移民、疫情與對歐盟整合的不滿，目前都由民粹主義政黨執政，匈牙利奧班政府因為對境內少數族群不友善，新冠紓困金也遭到歐盟擱置，但總理奧班不願輕易屈服，甚至威脅歐盟要抵制所有關鍵決策。

《衛報》提到，由於歐盟是共識決，因此只要有1個國家不同意，政策就無法落實。如今波蘭與匈牙利都對歐盟展現不滿，但歐盟對於兩國執政黨以立法的方式將人權與制衡力量剝奪感到擔憂。加上波蘭「脫歐」的聲浪也不斷浮現，也讓外界對於歐盟的整合不太樂觀。

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