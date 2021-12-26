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利比亞推遲總統選舉 西方籲速訂日期

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
美國、歐洲國家共同向利比亞呼籲，正視該國人民的聲音，儘快確定民選總統的時程。（Photo by United Nations Development Programmeon Flickr under C.C. License）
美國、歐洲國家共同向利比亞呼籲，正視該國人民的聲音，儘快確定民選總統的時程。（Photo by United Nations Development Programmeon Flickr under C.C. License）

「快決定下一次總統選舉時間」！英、法、德、義與美五國於24日向利比亞政府呼籲，儘快公布總統候選人名單並確定選舉時程，而利比亞國會也承諾於27日進行討論。利比亞本來預計12月24日舉行總統選舉，卻因為多方政治勢力相互杯葛、選舉法未經過議會同意、軍閥候選人引發抗議等爭議，而宣布延宕到1月24日，且不排除繼續延期。

多方角力、選舉延宕

《BBC》報導，利比亞在北大西洋公約組織支持下，於2011年發起革命起義，推翻長期的獨裁統治者格達費。後續該國出現政治分裂，多派人馬在參選人資格、選舉監督等規則上無法取得共識，也導致今年該國總統選舉的命運乖舛。

本次總統候選人之一、也是利比亞國會議長薩利赫未經國會同意就頒布選舉法，將第一輪總統選舉訂於12月24日，並緊隨總統選舉後進行國會選舉。外界質疑表示，此舉可能使國會選舉被總統選舉主導，成為「贏者全拿」的派閥選戰。本次總統競選約有98人登記參加，其中不乏爭議人士，如格達費的次子塞夫曾企圖競選總統寶座，但卻被利比亞選舉委員會否決了參選資格。

在利比亞政治混亂的狀況下，選舉委員會決定將原本12月24日的選舉延後一個月，且不排除因為候選人、政治機構與國際勢力的談判狀況，再作延期。利比亞議員卡穆斯說，國會必須就新的選舉日期與國務委員會達成共識，但「就算確定新日期，現存的爭議也還沒消失。」

西方挺過渡政府

《半島電視台》報導，利比亞總統選舉因為政治因素而受到延宕，英國、法國、德國、義大利與美國於24日聯合聲明中，共同向利比亞呼籲，「利比亞當局尊重該國民眾對儘快選舉的願望，公布總統候選人名單，並迅速決定總統投票的最後期限。」

法國、德國、義大利、英國和美國聲明表示，在利比亞選舉尚未明朗之前，將繼續維持該國臨時政府「全國團結政府」（Government of National Unity）。且利比亞在國際會議上達成的協議表示，該國政權要等大選結果公布後才能轉移。利比亞國則回應表示，將於27日討論新一輪的選舉時間表。

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