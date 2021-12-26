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俄聚軍成博弈籌碼 外媒：有利國際談判

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

針對近期俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結的消息，外媒25日分析，社群網站上俄國人普遍反戰，認為俄國應會衡量公眾情緒而收斂，且在26日，部分俄軍已從烏國邊境演習後撤出。一般認為，考慮到下個月預期上演的美俄會談，俄國總統普丁不會真的想發動戰爭，軍演、天然氣販售可能都只是會談的議題，也是普丁運作國際關係的策略。

民間反戰聲浪高

近期俄羅斯與西方世界衝突的話題熱度高，西方媒體對於俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結的顧慮很深。對此，《英國廣播公司》25日引述駐俄羅斯的評論員阿森諾夫報導認為，現在要談戰爭還太早，當下討論邊境衝突的多是西方媒體，以及必會回應的俄羅斯媒體；但其實俄國人民對戰爭情緒不高，社群上反戰聲浪更明顯。

從情感角度上，俄國人也對主動侵略烏克蘭感到荒謬，推特用戶弗拉基米羅維奇就提到，很多俄國人有親人住在烏克蘭境內，侵略烏國就如同與自己作戰。另外，雖有不少媒體以俄羅斯物價上升，塑造出俄羅斯受到西方世界經濟制裁的樣貌，但俄國人民多半知道，物價上漲主要還是隨著全球趨勢，並非完全因俄國受到制裁，整體而言，民間對主動發起戰爭較為反感。

俄羅斯握有不少籌碼

阿森諾夫說，普丁是很懂審慎度量的政治家，他不會做出百害無一利的政治行動，像是前陣子針對天然氣議題，普丁與德國簽訂低價的天然氣合約，認可德國轉賣歐盟，也是釋放善意、條件的手段。

考慮到一月多預定舉行的美俄會談，以及可能出席的北約成員國與歐洲安全組織，普丁更傾向於改善國際關係，本次軍演與天然氣管線議題都只是他的籌碼，也正如同歐洲觀察者報所報導，義大利總理德拉吉就無奈提過，歐洲拿什麼來應對俄羅斯的威脅？頂多就只有經濟制裁拿得出手，但歐洲自己都深陷能源危機中，普丁還握有能源命脈天然氣，該視時機坐下來會談。

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俄羅斯 烏克蘭

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