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諾貝爾獎和平獎得主屠圖去世 享耆壽90歲
英國BBC報導，1984年諾貝爾和平獎得主、南非大主教屠圖（Desmond Tutu）去世，享耆壽90歲。南非總統拉瑪佛沙已證實這項消息。
屠圖經常被稱為「南非的良心」，也是南非種族和性別平權運動者，在南非實施「種族隔離」時期嚴厲批判政策，並堅持以非暴力的方式抗議。
南非成為真正的民主國家後，他仍繼續推動族群和解與司法正義，曾經擔任南非「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）主席，也是LGBT（同性戀者、雙性戀者、跨性別者）平權運動的堅定支持者。
屠圖晚年病痛纏身，他在85歲大壽時還投書華盛頓郵報，表明「盼人們擁有安樂死的權利」，可說是公開衝撞天主教教義。
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