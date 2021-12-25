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NASA30年磨一劍、斥資近3000億 史上最強太空望遠鏡升空

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NASA30年磨一劍、斥資近3000億 最強太空望遠鏡升空

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國太空總署耗費30年、斥資100億美元打造史上最強大韋伯太空望遠鏡在美東時間25日早上7時20分從歐洲太空總署在法屬圭亞那庫魯基地發射升空。歐新社
美國太空總署耗費30年、斥資100億美元打造史上最強大韋伯太空望遠鏡在美東時間25日早上7時20分從歐洲太空總署在法屬圭亞那庫魯基地發射升空。歐新社

美國商業內幕網站報導，美國太空總署（NASA）耗費30年、斥資100億美元（約台幣2770億元）打造史上最強大韋伯太空望遠鏡在美東時間25日早上7時20分（台灣時間晚間8時20分）升空，前往距離地球150萬公里遠的目的地，開啟萬眾期待的天文探索新時代。

這座革命性的紅外線太空望遠鏡裝入阿利安5型火箭（Ariane 5）的貨艙後，於美東時間25日上午7時20分從歐洲太空總署在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

韋伯望遠鏡將花一個月滑行到位於太陽軌道的目的地，環繞太陽軌道運行。天文學家預計韋伯望遠鏡會觀測宇宙發生大爆炸後前4億年，及辨識可能有外星生命的遙遠世界。

韋伯望遠鏡是自哈伯望遠鏡1990發射升空以來，第一座透過火箭載運飛越地球大氣層的望遠鏡。韋伯望遠鏡是NASA、歐洲太空總署和加拿大太空總署合作專案，比其上個專案大六倍、功能強了百倍。韋伯核心新設施是6.5公尺寬的金鏡，比哈伯望遠鏡反射器寬了近三倍。

NASA主管科學任務局（Science MissionDirectorate）的副署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「我在想我們將用新的眼光看待宇宙，我們從未見識過韋伯望遠鏡將向我們展示的宇宙世界。」

路透社，若一切順利，約6500公斤重的韋伯太空望遠鏡在升空26分鐘後將脫離火箭。

太空 火箭 NASA

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