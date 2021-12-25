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波蘭指責德國 試圖建立「第四帝國」

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24日波蘭右翼報紙《Gazeta Polska》刊登的採訪中，卡欽斯基表示，有些國家「並不熱衷於在歐盟的基礎之上建立德意志第四帝國」。圖／德國之聲中文網
24日波蘭右翼報紙《Gazeta Polska》刊登的採訪中，卡欽斯基表示，有些國家「並不熱衷於在歐盟的基礎之上建立德意志第四帝國」。圖／德國之聲中文網

本周五（12月24日）波蘭右翼報紙《Gazeta Polska》刊登的採訪中，卡欽斯基表示，有些國家「並不熱衷於在歐盟的基礎之上建立德意志第四帝國」。

他說：「如果我們波蘭人同意接受這種現代式的征服，那我們會被以不同的方式貶低。」

他補充說，歐盟法院正在被當作聯邦制思想的「工具」來使用。

法律與公正黨的其他領袖近期也使用過同樣的說法描述德國新組成的中左翼政府對歐盟存在此類企圖。

德國聯合執政的三個黨派公布的組閣協議中包含將歐盟建設成歐洲聯邦國家為目標的說法。波蘭政府對這一內容大為不滿。波蘭副總理卡欽斯基甚至聲稱這會導致波蘭失去國家的自決權。

蕭茲訪問波蘭引發批評

德國新上任的聯邦總理蕭茲本月早些時間訪問波蘭的時候，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，德國政府對歐盟聯邦制的支持是「烏托邦式的，所以十分危險」。

波蘭與歐盟之間心結已深。特別是2015年法律與公正黨贏得議會選舉後推行的一系列司法改革再度加深二者之間的矛盾。歐盟方面批評認為，波蘭的做法嚴重威脅歐盟的法治價值。今年10月，波蘭憲法法院做出波蘭國內法律優先於歐洲聯盟法律的裁決。歐盟委員會主席馮德萊恩憤怒指責波蘭「挑戰歐洲法律秩序的統一」。歐盟《裡斯本條約》本身雖然沒有規定歐盟法律在成員國有至高無上的地位，但條約附件17明確指出，歐盟法律優先於成員國國家法律。波蘭總莫拉維茨基則回嗆歐盟「威脅勒索」，抱怨歐盟偷偷擴大權限。

歐洲最高法院在10月底裁定，華沙政府每天須交納100萬歐元的罰金。

本周歐盟委員會對波蘭提起新一輪訴訟，指控波蘭憲法法院的裁決違反了歐盟法律統一適用的優先權和原則以及歐洲法院裁決的約束力。波蘭則指控歐盟是「官僚中心主義」。

（德新社、法新社）

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