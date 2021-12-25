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影／感謝新冠疫情無名英雄 凱特王妃首度公開一展鋼琴琴藝

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國威廉王子的妻子凱特在獨立電視台（ITV）耶誕夜特別節目《Royal Carols: Together at Christmas》首度公開一展鋼琴琴藝，為演唱全新耶誕歌曲的創作歌手華克伴奏，讓眾多王室粉絲與收看的觀眾大感驚艷。路透/EYEPRESS Images
英國威廉王子的妻子凱特在獨立電視台（ITV）耶誕夜特別節目《Royal Carols: Together at Christmas》首度公開一展鋼琴琴藝，為演唱全新耶誕歌曲的創作歌手華克伴奏，讓眾多王室粉絲與收看的觀眾大感驚艷。路透/EYEPRESS Images

英國威廉王子的妻子凱特在耶誕夜特別節目首度公開一展鋼琴琴藝，為演唱全新耶誕歌曲《For Those Who Can't Be Here》的創作歌手華克（Tom Walker）伴奏，讓眾多王室粉絲與收看的觀眾大感驚艷。

BBC與《廣播時報》（Radio Times）報導，凱特與華克是在獨立電視台（ITV）24日晚間播出的《Royal Carols: Together at Christmas》一同演出。這齣節目採預先錄製，實體的耶誕頌歌活動早在8日於西敏寺（Westminster Abbey）舉行，由威廉王子與凱特籌辦與主持，目的是感謝新冠疫情期間自始自終支撐著社區的無名英雄。

每日郵報報導，華克跟凱特在10月的一場公益慈善活動相遇。凱特聽過華克的演奏後聯繫他，不僅邀請他在耶誕頌歌活動演出，更提出要彈琴伴奏。

據指凱特表示，音樂在封城抗疫期間帶給她「極大的慰藉」，但「因為她很長時間沒有跟另一位音樂家演奏過」，初次排演期間「相當緊張」。華克指出，「我們聚在一起，排演這首歌大概有9次吧，她到最後絕對已經搞定了，然後她離開了幾天與練琴，接著我們終於需要做錄製了」。

華克表示，「我真覺得印象深刻，因為跟我在錄音室一起演奏是一回事，那只有我們兩個，但接著直接跳進跟一個弦樂四重奏、一位鋼琴家與兩位和聲歌手現場演奏。我覺得我們兩個都真的很緊張，怕事情不會完全照計畫走，我們之中的一個人會讓另一個人失望或什麼的，但她絕對是棒極了，轟動演出啊」。

凱特自己在預先錄製的致詞表示，「我們由衷感謝在外支撐著社區的各方優秀人士，還想要認識那些掙扎或許也不那麼顯眼的人們。我們已度過如此一段黯淡的時間，看到如此多的挑戰，失去我們的親人。我們看到我們的第一線工作人員承受龐大壓力，也處在相互更加情感與社會疏遠與孤立」。

但凱特接著說道，「我認為，經過這次的分離，我們也就了解到，我們多麼需要彼此，仁慈和愛的舉止何以在危難之時真正帶給我們慰藉與緩和」。

威廉王子 疫情

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