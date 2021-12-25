為應對中國朝鮮 日本國防預算再創新高

（德國之聲中文網）日本政府在12月24日的內閣會議上批准了2022年度預算案，其中國防預算金額再度創下紀錄，達到5.4萬億日元，這也代表日本年度國防預算已連續10年增長。這筆預算仍須由國會審查同意，預計會被用於采購、研發新型戰鬥機和武器，以加強其面對中國、朝鮮時的應對能力。

過去曾被視為鴿派的首相岸田文雄上任後迅速采取了更加鷹派的對華政策，他認為日本應考慮取得先發制人的打擊能力，以應對中國的軍事集結和朝鮮日益增長的導彈和核武。

采購、研發戰機，加強資安及太空領域

預算包括以1280億日元向美國軍火商洛克希德·馬汀公司采購12架F-35隱形戰鬥機。另有約1000億日元被用於開發F-X戰鬥機，取代老舊的F-2機隊，這將是日本40年來首次自主開發的戰鬥機。此外，預算中約340億日元將用於強化資訊安全；790億日元投入太空相關領域。

對於日本連年增加預算，一些經濟學也提出警告，認為該國巨額的公共債務將給國家整體帶來風險。根據國際貨幣基金組織的數據，日本的公共債務佔國內生產總值的比例超過了250%。

讓日本不惜投入大量金錢以增強國防實力的原因在於東亞政治的不穩定性，特別是中國大陸和台灣之間的動向，更是受到日本政府關注。

日美「聯合行動計劃」草案

日本共同社周四（12月23日）援引日本政府消息人士的話指出，在台灣和中國之間的緊張局勢不斷加劇的情況下，日美兩國已經為可能發生的緊急情況擬定了一份「聯合行動計劃」草案。中國長期以來將台灣島視為其領土一部分，稱必要時可以用武力方式收回台灣主權。

根據草案，如果台海發生緊急情況，美國海軍陸戰隊將在日本九州和台灣之間的日本西南島鏈處建立臨時基地，並部署軍隊，而日本自衛隊則提供包括彈藥和燃料在內的後勤支持。消息人士表示，日本自衛隊和美國軍方已經鎖定了大約四十個島嶼作為候選方案。共同社提到，日美雙方可能會在下個月舉行的外長防長2+2會議上同意開始起草正式計劃。

對此，日本防衛大臣岸信夫今天受訪時表示，計畫的制定情況與具體內容等細節，由於涉及日美兩國對緊急事態的應對，他不便透露細節。

除此之外，前日本首相安倍晉三本月在公開場合也多次提及台灣議題，呼籲美日台應加強合作，並向中國國家主席習近平喊話不要對台冒險采取軍事行動，否則會使中國形同「走上經濟自殺的道路」。

（綜合報導）

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