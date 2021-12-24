未來30年內！普亭指中國必超美國成為世界主要經濟體

俄羅斯總統普亭23日在一年一度的年終馬拉松式記者會表示，中國大陸將於接下來30年內，在經濟的每一個層面超越美國，並預測美國會失去金融跟貿易的主導地位。

塔斯社與俄羅斯官媒《RT》報導，普亭向在場記者指出，「就購買力平價（Purchasing power parity）方面來說，中國的經濟已經大於美國了。到了2035年，然後是2050年，中國也將必然在所有其他的指標成為世界的主要經濟體」。

普亭接著表示，西方國家正努力削弱中國大陸與扼殺陸方發展，並批評美國帶頭以所謂的侵犯人權杯葛2022北京冬奧是試圖確保中國大陸「無法抬起頭來」勝過競爭對手，並批評此舉「不可接受與錯誤」。

據報導，普亭稱許俄羅斯是「中國的頭號夥伴」，並指俄方「一向反對體育政治化」。