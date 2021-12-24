取消台灣官員演講後 韓國與中國舉行會談

（德國之聲中文網）韓國高階外交官員周四（23日）與中國外交人員舉行會談。日前，韓國才因臨時取消台灣行政院政務委員唐鳳的演說而引發台灣不滿，台灣官方對韓國表示抗議，也因此這次中韓舉行會談的時機格顯得格外敏感。

韓國外交部23日表示，外交部副部長崔鐘建當天同中國外交部副部長樂玉成以視訊方式舉行第9次外交部門高級別戰略對話。這是兩國自2017年6月以來的首次此類會議，雙方就雙邊關系、朝鮮的無核化談判，地區及全球性議題等交換意見。

崔鐘建也重申，首爾希望北京冬奧能成功舉辦。韓國外交部指出，崔正源重申首爾希望奧運會取得成功，但沒有詳細說明有關韓國是否席奧運會的討論。

日前，韓國總統府先前曾表示，它不考慮參與美國主導的北京冬奧外交抵制行動，但也尚做出定論。中國外交部新聞發言人趙立堅23日在例行記者會上表示，希望中韓外交高層對話能加強溝通增進互信。

時機敏感

就在此次韓中舉行外交對話前一周，韓國臨時取消台灣行政院政務委員唐鳳在首爾一場研討會的線上演講活動，引發雙方外交爭執。有分析認為韓國可能是顧慮到中國看法而做此決定，使得這次韓中會談的時間點顯得敏感。

台灣行政院政務委員唐鳳原定12月16日參加一場韓國政府舉辦的線上會議並發表演講，後來韓方臨時取消邀約。台灣外交部周二（21日）表示，已經就此提出抗議。此前唐鳳在美國線上民主峰會發言時，簡報上出現的地圖將中國大陸和台灣標為不同顏色，白宮曾將其視訊畫面切斷。

韓國外交部發言人崔泳杉同一天在回答記者有關取消邀約的問題時表示：「此舉是綜合考慮各種條件後作出的決定，韓方與台灣地區保持非官方務實交流的基本立場不變」。

韓國外交部官員接受韓聯社訪問時，並未正面回應23日韓中會談中是否討論到美中糾紛及台灣議題等，外交部新聞稿中也未提及相關內容。

雙方一致認為首腦和高層交流對於雙邊關系發展至關重要，並商定疫情下以線上與線下形式繼續保持戰略溝通。韓國總統府一名官員則在22日指出，取消邀請是符合「我們的外交原則，而不是因為中國」。他向記者表示：「我們的立場仍然沒有改變，我們將繼續促進（與台灣）的非官方經濟和文化關系」。

（韓聯社、路透社、中央社）

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