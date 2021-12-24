跟隨美歐腳步 日本擬派奧委會主席出席北京冬奧

日本政府今天將正式發表，將由東京奧運組委會會長、參議員橋本聖子以及日本奧委會主席山下泰裕、日本帕奧委員會主席森和之代表率團出席北京冬奧。考量新疆人權爭議等問題，日本政府放棄派遣政府官員與會，與歐美同步。

相關報導指出，內閣官房長官松野博一今日將在內閣會議後記者會上正式發表派遣名單，山下等人也將出席同時間在北京舉行國際奧委會總會。

美國於6日正式宣布外交抵制北京冬奧，緊接著澳洲、英國、加拿大等盟國相繼宣布跟進。

據產經新聞等日媒報導，日本政府研議採折衝方案，不派遣部會首長出席，以避免對國際社會發出錯誤訊息；比照東京奧運時的中國團規格，由體育廳長官室伏廣治或日本奧委會會長山下泰裕率團。

由於7月東京奧運時，中方派出國家體育總局局長、中國奧林匹克委員會主席苟仲文率團，以相應層級官員率團，作為外交「回禮」。由不是官員的山下代表出席，可與美國的步調仍保持大致相同。

但是，由於中國人權問題並沒有任何好轉的跡象，自民黨內部要求嚴厲回應的聲音高漲。 23日，自民黨的外交小組委員會和外交調查委員會向外相林芳正提案，派官員與會在國內外都無法得到諒解，應盡早表明不派遣政府官員的立場。

然而，日本不能忽視與中國的地緣政治關係，來自企業界希望改善雙邊關係的呼聲強烈，最後做出的折衷決定。