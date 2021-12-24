拜登簽署新疆強迫勞動法案 各界贊揚美國作法

(德國之聲中文網) 美國總統拜登周四（23日）簽署了一項法案，禁止從中國的新疆自治區進口產品，因為報導與消息顯示該地區的維吾爾人和其他少數民族遭到中國政府大規模鎮壓，其中還出現強迫勞動的情況。

為了應對中國對新疆人民實施強迫勞動丶強迫絕育和再教育營等打壓措施，美國國會提出了《維吾爾族強迫勞動預防法》的草案，並在上周由美國參議院投票通過。

該法具有什麼意義？

這項由民主黨和共和黨議員提出的法案，旨在成為迄今為止美國在新疆議題上發布最明確的信號，那就是拜登政府不會允許中國從對維吾爾人的迫害中獲益。由於一些大公司游說反對該法，打擊新疆強迫勞動的立法最開始被美國國會擱置。

《維吾爾族強迫勞動預防法》還規定對在新疆協助執行強迫勞動的中國人進行制裁。根據該法條款，只有那些能夠證明其產品不是透過強迫勞動制造的美國公司才會被免除從新疆進口商品的禁令。

新疆出口的一些主要商品是棉花丶西紅柿和用於太陽能板的多晶硅。這些品項在該法中被指定為「優先關注」的重點商品。美國海關和邊境保護局表示，去年美國從中國進口了約90億美元的棉花產品，其中20%的美國服裝含有新疆棉花。

法案通過的同日，美國英特爾公司在要求供應商按照新規定避開新疆出口的商品後，扭轉態度向中國道歉。

各界如何看待此消息？

美國國務卿布林肯在推特上寫道，他在今年早些時候會見新疆再教育營的幸存者丶家庭成員和倡導者時，曾承諾促進問責新疆迫害人權情況的制度。

針對法案通過，美國兩黨皆樂觀其成。最初提出法案的美國共和黨參議員魯比奧 (Marco Rubio) 表示：「許多公司已經采取措施審視他們的供應鏈。對於那些沒有這樣做的公司，他們將不再能夠繼續讓美國人在不知情的情況下，成為幫助中國政府進行種族滅絕的幫凶。」

民主黨參議員默克利 (Jeff Merkley) 在一份聲明中說，此舉將「對反對種族滅絕與強迫勞動發出一個響亮和明確的信息」。他寫道：「現在我們終於可以確保美國消費者和企業在購買商品時，不會無意中成為中國侵犯人權行為的共犯。」

人權觀察中國主任理察森 (Sophie Richardson) 在推特上對此舉表示贊賞，並要求在國際刑事法院對中國進行反人類罪的審判。今年10月，曾有43個聯合國成員國要求到新疆進行實地調查。

不過有人權團體認為，該法案仍有不足之處。但美國國際宗教自由委員會維吾爾裔的副主席努裡-特克爾（Nury Turkel）表示，如果拜登政府向公司提供豁免，這個法案的效力可能被減弱。

中國在新疆推動的強迫勞動到底多嚴重？

中國一再否認國際人權組織對於其在新疆大規模迫害維吾爾人與其他少數民族的指控。2014年，中國政府宣布對其所謂新疆地區的分裂主義丶恐怖主義和極端主義進行掃蕩。此前，該地區曾發生了致命的恐怖襲擊。

但包含大赦國際和人權觀察在內的國際人權組織都在報告表示，中國正在新疆實施反人類罪。人權觀察在其報告內說：「有多達一百萬人被中國政府任意拘留在300至400個設施中，其中包括再教育營丶審前拘留中心和監獄。」

人權觀察補充說：「新疆當地法院在沒有正當程序的情況下，作出了嚴厲的監禁判決，僅僅因為向維吾爾人的家庭成員發送伊斯蘭宗教錄音或下載維吾爾語的電子書，就將他們判處數年監禁。」

(路透社丶法新社)

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】