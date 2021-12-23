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因應台灣緊急狀況 共同社：日美制定聯合作戰計畫

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因應台灣緊急狀況 共同社：日美制定聯合作戰計畫

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
駐紮日本琉球基地的美軍陸戰隊機隊。路透
駐紮日本琉球基地的美軍陸戰隊機隊。路透

日本共同社報導，日本政府正與美國合作起草一項作戰計畫，以因應台灣出現緊急情況，美軍將沿著日本琉球以南的「南西諸島」設立攻擊基地。

報導指出，日美雙方將在明年1月召開雙方外長與國防部長的「2＋2」會談，日本政府內部的消息人士向共同社記者表示，日美針對台灣緊急情況的作戰計畫，可能會在這個場合正式敲定。

根據作戰草案內容，美軍陸戰隊將在台灣出現緊急狀況時，沿著南西諸島部屬前進攻擊基地。消息人士說，日本自衛隊屆時將協助運送美軍部署到這些島嶼。

南西諸島約有大小200多個島嶼，日美已經敲定其中40座島嶼為可能部署目標，其中許多島嶼有居民。由於美軍部署將使這些島嶼變成共軍的攻擊對象，可能使日本平民受害，日方將必須擬定修改相關法律。

美軍陸戰隊近年來厲行轉型改革，解散戰車部隊，把重心放在快速前線部署、奪島作戰，在印太島嶼建立反艦飛彈與防空飛彈的攻擊基地，完全針對共軍在東海、南海的侵略態勢而來。

共軍近年努力發展「反介入／區域拒止」（A2／AD）能力，希望以陸基基地的優勢，攻擊美軍航空母艦打擊群，制止美軍介入台海戰事。

若美軍把南西諸島建成一個個飛彈火力基地，將充分利用第一島鏈對共軍進行包圍集火，等於以其人之道還治其人之身，在南西諸島建立火力網，使共軍戰鬥艦隻難以出海。

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