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緬甸強化與中國關係 試點人民幣作為結算貨幣

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緬甸軍政府宣布明年起將在緬中跨境貿易中試點接受人民幣作為結算貨幣。圖／法新社
緬甸軍政府宣布明年起將在緬中跨境貿易中試點接受人民幣作為結算貨幣。圖／法新社

緬甸軍政府在周三（12月22日）宣布，明年起將在緬中跨境貿易中試點接受人民幣作為結算貨幣。聲明稱，推進與大陸的合作項目是「主要優先事項」。

今年2月1日政變上台的緬甸軍政府稱，與中國有著特殊「親密關係」。大陸向緬甸提供了經濟援助和新冠疫苗。

緬甸信息部和投資部發布的這份聲明還提到了該國若干與大陸合作的基礎設施項目，其中包括鐵路和港口。

緬甸的軍事政變以及隨後對抗議者的鎮壓，在西方受到廣泛批評。分析人士稱，緬甸在國際上日益孤立，可能會使其更接近大陸。大陸沒有公開譴責政變，但多次敦促緬甸各方「消除分歧」。

緬甸政府還在其聲明中說，試點貨幣項目將進一步促進與北京的雙邊合作，並將「大幅改善邊境貿易」，特別是在農產品方面。

聲明還稱，緬甸今年的經濟衰退「要比一些國際經濟學家的預測緩和得多」。

（路透社）

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