憂俄軍動向 北約危機部隊提升戰備級別

烏克蘭沖突無緩和跡象。一邊是俄羅斯總統普京發出更強硬聲調，一邊是北約對俄軍在俄烏邊境地區強化部署做出反應。德國《世界報》報道說，北約快速反應部隊已提升戰備級別。報道稱，「北約高戒備聯合特遣部隊」現應能在５天內進入危機地區。迄今，其相關期限是７天。

根據該報道，該快速反應部隊中的特種部隊或後勤單位也已進入高戒備狀態，以能在發生危機時快速部署。此舉旨在應對烏克蘭沖突升級，並加強對北約東部盟國的保護。這些國家越來越感覺受到俄烏邊境最新事態發展的威脅。

一位北約發言人沒有對新決定置評，但指出，北約已「明示」，俄方的任何進一步侵略行為都將帶來「成本和後果」。

北約擁有一支快速反應部隊 (NRF) ，為可快速部署的多國部隊，規模4萬人。高戒備聯合特遣部隊為其中的一部分，具備最快速反應能力。該部隊目前由土耳其負責。《世界報》稱，該部隊現有規模為6400人。

普京抬高聲調

與此同時，俄羅斯總統普京威脅要對西方的「不友好」行為做出「軍事技術性」反應。他在莫斯科稱，若西方不放棄其「明顯的侵略立場」，「我們將采取適當的軍事技術性回應措施」。他在對軍隊和國防部高級官員的一次講話中強調，俄羅斯將「對不友好行為做出強硬反應」。

普京在講話中稱，俄方不希望發生「武裝沖突」或「流血事件」，而是希望「以政治和外交方式」解決問題。與此同時，他指責美國對烏克蘭提供支持，其中包括軍事培訓和25億美元(約新台幣695億元)。他警告說，事情正發生在「我們家門口」。

數周來，普京頻繁責指控美國和北約加劇俄邊境地區的緊張局勢。他的表態加劇了外界對俄軍計劃入侵烏克蘭的擔憂。目前，俄羅斯在與這個鄰國的邊境地帶已部署數萬軍隊。

G7國家和歐盟強調，一旦俄羅斯有侵略行為，將要「嚴重後果」。西方擔心，普京可能會以所謂的挑釁為借口，對烏克蘭發動大規模攻擊。莫斯科則否認有入侵烏克蘭打算，並反過來指責基輔和北約有意挑釁。新近，普京要求美國和西方聯盟提供書面安全保證，北約不會繼續東擴、在前蘇聯加盟共和國建立軍事基地。

克裡姆林宮稱，普京在與德國新總理肖爾茨（ Olaf Scholz ）的首次電話交談中也提供了有關這些要求的「詳細信息」，敦促就這一安全保障「認真談判」。俄政府發言人稱，肖爾茨在電話中表達了「對局勢的擔憂」，並強調了“緩和局勢的緊迫性」。

保加利亞反對駐扎北約軍隊

北約聯盟內部對局勢評估顯然存在分歧。保加利亞國防部長亞內夫（Stefan Janew）就暫時拒絕在其國家駐扎北約軍隊。他稱，目前沒有狀況證明在保加利亞領土上駐扎北約軍隊的決定是合理的，無理由將俄軍視為對聯盟和相關安全區的直接威脅。

他證實了北約內部關於某些選項的討論，包括在瀕臨黑海的保加利亞和羅馬尼亞駐扎北約部隊。 出於歷史及文化原因，保加利亞的大多數國民被認為對俄羅斯友好。

（德新社，路透社，法新社）

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