聯合國出手干預 籲摩洛哥勿遣返維族男回中國

上周，摩洛哥一間法院判定將維吾爾運動人士伊迪熱斯·艾山 (Yidiresi Aishan) 遣返回中國後，人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders) 12月20日證實，聯合國禁止酷刑委員會已發布臨時措施，要求摩洛哥在該委員會全面審查人權團體提出的申訴時，不能將艾山引渡到中國。

「保護衛士」在一份聲明中表示，由於摩洛哥是聯合國《禁止酷刑和其他殘忍丶不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》第22條宣布委員會權限的締約國，所以該國政府有義務履行其國際義務，尊重相關措施。

此前，四名聯合國的獨立人權專家於12月16日呼籲摩洛哥政府，撤銷該國法院判定將艾山引渡回中國的決定。這四名專家表示，若將艾山引渡回中國，他恐怕會面臨任意拘留丶強迫失蹤或酷刑和其他殘忍丶不人道或有辱人格的待遇或處罰。

這些專家重申，任何國家若有充分理由相信一個人在目的地國會受到酷刑，或是認為目的地國存在嚴重大規模侵犯人權情況的話，他們無權將該人從該國領土驅逐或遣返。摩洛哥的法院是15日做出相關判決，當時艾山的律師坎迪爾（Miloud Kandil）向媒體表示，判決結果對艾山來說是一個很大的精神打擊。

艾山是一名維吾爾電腦工程師，自2012年便與家人居住在土耳其，再也沒有返回中國。他在土耳其當地的維吾爾人社群中相當活躍，除了協助發布一個分享移居他國資訊的時事通訊，也寫過一本關於電腦駭客的書籍。這些經歷都被視為他遭中國政府通緝的可能原因。

中國政府在2017年對艾山發起國際紅色通緝令，指控他於2017年「參與恐怖主義活動，加入恐怖組織」。然而，國際刑警組織 (Interpol) 在今年8月審視新的證據後，已撤銷對艾山的通緝令。即便如此，摩洛哥的法院仍持續依據中國政府提出的引渡要求，審理艾山的引渡案。

目前居住在挪威的維吾爾維權人士阿不都外力·阿尤普（Abduweli Ayup）向德國之聲表示，由於中國政府對艾山做出的指控是「恐怖罪」，所以若艾山最終被引渡回中國，他面臨的最低刑期極有可能是終身監禁。他說：「根據我過去在中國被關押15個月的經驗，他在被關押期間，極有可能被強迫簽署文件，並遭受酷刑。我無法找到任何詞來形容他若被遣返回中國後，可能面臨的遭遇。」

持續關注艾山案件發展的「保護衛士」倡議總監哈斯 (Laura Harth) 則告訴德國之聲，她對摩洛哥法院的判決並未感到驚訝，因為中國與摩洛哥在2021年初簽署了雙邊引渡條例，她認為摩洛哥政府可能因懼怕中國的壓力，才會決定將艾山遣返回中國。

她說：「摩洛哥是聯合國《禁止酷刑和其他殘忍丶不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》的締約國，所以它有義務遵守聯合國禁止酷刑委員會發出的臨時措施，暫停將艾山遣返回中國。」

海外維吾爾人持續受到威脅

阿尤普指出，由於聯合國的委員會已介入此案，國際人權組織也持續向摩洛哥政府施壓，在挪威丶美國與土耳其的維吾爾人也在摩洛哥使館外發起抗爭，所以他有信心艾山最終應該不會被遣返回中國。

即便如此，他仍對於近年來持續傳出維吾爾人在不同國家轉機時被逮捕，面臨被遣返回中國的情況感到擔憂。事實上，艾山並非近日唯一一名在第三國轉機時遭逮捕並面臨遣返回中國風險的維吾爾人。

本月初，另一名維吾爾男子赫特姆 (Qahar Héytem) 在塞爾維亞轉機至歐洲的途中，也被當地警方逮捕。在當地人權律師的介入後，赫特姆得以順利返回土耳其，不過當地警方並未明確指出他們最初逮捕赫特姆的理由。

阿尤普說，維吾爾社群並不清楚有哪些人在國際刑警組織的通緝名單上，而艾山的律師與他分享的資訊顯示，有10個維吾爾人的名字出現在一份秘密文件上，但目前並不清楚到底有多少維吾爾人的名字也在同一份文件上。

他告訴德國之聲：「國際刑警組織應該告訴我們有多少維吾爾人在其通緝名單上，而包含聯合國在內的國際組織也應該對海外的維吾爾人做出人身安全相關的保證。若無這些保證，海外每個維吾爾人，尤其是活動人士，現在都處於危險之中，我們需要一些透明的措施來保護維吾爾人的安全。」

「保護衛士」的哈斯則說，維吾爾人權項目11月一份報告中的數據顯示，有超過90%住在民主國家的維吾爾人認為自己曾受到威脅，而在不同形式的威脅中，被遣返回中國的維吾爾人只佔很小一部分。

她說：「中國一直透過法律外的措施來強迫海外維吾爾人進行『非自願返國』，手段包含威脅在新疆的家人或派特工到國外恐嚇維吾爾人返回中國。我掌握到的數據顯示，近年來至少有約一萬人在這樣的情況下返回中國。」

哈斯認為，國際社會必須呼籲廢除與中國的引渡條例，並為可能受到威脅的海外維吾爾人建立應對機制。

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