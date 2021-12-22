立陶宛總理與布林肯通話 討論中國問題

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周二（21日）與美國國務卿布林肯通話，討論有關中國對立陶宛經濟施壓的問題。布林肯重申美國將與理念相近國家共同對抗中國外交、經濟脅迫作為。

布林肯保證，在「脅迫性外交和經濟行為」中給予立陶宛支持。希莫尼特的辦公室在一份聲明中說，「總理感謝美國對立陶宛表示的聲援和支持。」並在電話中討論了美國對立陶宛的支持，以應對中國的經濟壓力。

「重要的是，共同尊重國際規則的志同道合的國家必須在面對經濟壓力時保持團結。我們必須繼續在歐盟內部、與美國以及印度–太平洋地區的民主國家分享信息並協調我們的行動，」聲明中援引西蒙尼特的談話。

布林肯則在美國向記者表示，美國在中國和俄羅斯問題上與盟國「更加一致」，並表示華盛頓在阻止「中國挑戰基於規則的國際秩序的努力」方面處於更有利的地位。

布林肯說，拜登政府已「重振」了與聯合國和東盟等國際組織的接觸，以及與北約、歐盟、七國集團以及日本和韓國等其他盟國的接觸。

「中國和俄羅斯試圖破壞我們所建立和領導的國際體系時，我們處於更強大的地緣政治地位－這個體系使世界更自由、更繁榮、更安全、更有聯系，並使我們的國家和人民得以繁榮發展，」布林肯說。

中國：政治訛詐完全打錯了算盤

中國因不滿台灣在立陶宛設立代表處，降低與立陶宛的外交關系。立陶宛外交部15日表示，該國正緊急召回在北京的外交人員，駐華外交機構將暫時遠程運作，當時報導稱，外交圈知情人士指出，顧慮人員安全是撤離的主因。

對此，中國外交部發言人趙立堅周二（21日）在例行記者會上表示「中立關系已經降為代辦級的情況下，中方要求立陶宛駐華外交機構重新申辦外交人員和行政技術人員身份證件，這是中方做好駐華使團服務與管理的正常程序，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立陶宛外交人員在華正常履職和生活。」

另外，針對中立關系他則措辭強硬，他稱「正告立陶宛，試圖耍花招、推卸責任、混淆視聽，甚至對中方進行政治訛詐，這完全打錯了算盤。」並稱立陶宛唯一的出路只能是老老實實糾正錯誤，停止損害中方國家主權和領土完整，回到奉行一個中國原則的正確道路上來。

中國已要求跨國公司斷絕與立陶宛的關系，否則將無法進入中國市場，路透社指出，中國方面敦促德國汽車輪胎和汽車部件制造商大陸集團（Continental）停止使用立陶宛制造的零部件，對此中國外交部稱，消息不屬實。

台灣贈送無人偵查機

面對中國的經濟施壓，立陶宛仍繼續與台灣保持緊密關系，中央社報導，立陶宛國家邊防局推特帳號表示，立陶宛為鞏固歐盟東部邊境，使用了台灣捐贈的無人機。

立陶宛國家邊防局推文寫道：「為鞏固與白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境，立陶宛不僅建造實體屏障，也使用台灣捐贈的監視無人機，這些捐贈是台灣對立陶宛提供疫苗表示『感謝』。」

推文還附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的推特標簽。

台灣外交部則推文指出：「我們很高興看到，台灣經貿投資考察團在10月訪問歐盟3國期間捐贈給立陶宛的無人機能獲善加運用。」

（路透社、中央社、南華早報等）

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