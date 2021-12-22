快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

立陶宛總理與布林肯通話 討論中國問題

德國之聲 / 德國之聲

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周二（21日）與美國國務卿布林肯通話，討論有關中國對立陶宛經濟施壓的問題。布林肯重申美國將與理念相近國家共同對抗中國外交、經濟脅迫作為。

布林肯保證，在「脅迫性外交和經濟行為」中給予立陶宛支持。希莫尼特的辦公室在一份聲明中說，「總理感謝美國對立陶宛表示的聲援和支持。」並在電話中討論了美國對立陶宛的支持，以應對中國的經濟壓力。

「重要的是，共同尊重國際規則的志同道合的國家必須在面對經濟壓力時保持團結。我們必須繼續在歐盟內部、與美國以及印度–太平洋地區的民主國家分享信息並協調我們的行動，」聲明中援引西蒙尼特的談話。

布林肯則在美國向記者表示，美國在中國和俄羅斯問題上與盟國「更加一致」，並表示華盛頓在阻止「中國挑戰基於規則的國際秩序的努力」方面處於更有利的地位。

布林肯說，拜登政府已「重振」了與聯合國和東盟等國際組織的接觸，以及與北約、歐盟、七國集團以及日本和韓國等其他盟國的接觸。

「中國和俄羅斯試圖破壞我們所建立和領導的國際體系時，我們處於更強大的地緣政治地位－這個體系使世界更自由、更繁榮、更安全、更有聯系，並使我們的國家和人民得以繁榮發展，」布林肯說。

中國：政治訛詐完全打錯了算盤

中國因不滿台灣在立陶宛設立代表處，降低與立陶宛的外交關系。立陶宛外交部15日表示，該國正緊急召回在北京的外交人員，駐華外交機構將暫時遠程運作，當時報導稱，外交圈知情人士指出，顧慮人員安全是撤離的主因。

對此，中國外交部發言人趙立堅周二（21日）在例行記者會上表示「中立關系已經降為代辦級的情況下，中方要求立陶宛駐華外交機構重新申辦外交人員和行政技術人員身份證件，這是中方做好駐華使團服務與管理的正常程序，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立陶宛外交人員在華正常履職和生活。」

另外，針對中立關系他則措辭強硬，他稱「正告立陶宛，試圖耍花招、推卸責任、混淆視聽，甚至對中方進行政治訛詐，這完全打錯了算盤。」並稱立陶宛唯一的出路只能是老老實實糾正錯誤，停止損害中方國家主權和領土完整，回到奉行一個中國原則的正確道路上來。

中國已要求跨國公司斷絕與立陶宛的關系，否則將無法進入中國市場，路透社指出，中國方面敦促德國汽車輪胎和汽車部件制造商大陸集團（Continental）停止使用立陶宛制造的零部件，對此中國外交部稱，消息不屬實。

台灣贈送無人偵查機

面對中國的經濟施壓，立陶宛仍繼續與台灣保持緊密關系，中央社報導，立陶宛國家邊防局推特帳號表示，立陶宛為鞏固歐盟東部邊境，使用了台灣捐贈的無人機。

立陶宛國家邊防局推文寫道：「為鞏固與白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境，立陶宛不僅建造實體屏障，也使用台灣捐贈的監視無人機，這些捐贈是台灣對立陶宛提供疫苗表示『感謝』。」

推文還附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的推特標簽。

台灣外交部則推文指出：「我們很高興看到，台灣經貿投資考察團在10月訪問歐盟3國期間捐贈給立陶宛的無人機能獲善加運用。」

（路透社、中央社、南華早報等）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

北韓面臨糧食危機！疫情鎖國物資短缺 政府宣導吃天鵝

北韓17日紀念前領導人金正日逝世10周年，舉國哀悼11天。不過，讓北韓民眾更想哭的恐怕是糧食供應問題。北韓今年冬季恐怕特別冷，疫情期間封鎖邊境加劇糧食、物資供應和現金短缺。華盛頓郵報指出，北韓政府也收緊國內貿易、禁止跨省分移動及非法使用手機。這限制國內食品和貨品交易，同時也導致貨運人員失業。

立陶宛總理與布林肯通話 討論中國問題

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周二（21日）與美國國務卿布林肯通話，討論有關中國對立陶宛經濟施壓的問題。布林肯重申美國將與理念相近國家共同對抗中國外交、經濟脅迫作為。

隱瞞參與中國「千人計劃」 哈佛教授被判有罪

美國波士頓的一個聯邦陪審團周二(12月21日)認定，哈佛大學納米科學家利伯(Charles Lieber)因在被美國政府問到與中國政府的關聯時做出虛假陳述丶提交虛假納稅申報和未報告一個中國銀行賬戶，被判定有罪。這起案件因美國政府近期打擊中國於其研究領域的影響力，而受到各界關注。

「百年一遇」算理由嗎？馬來西亞大洪水的人禍與民怨

「救災不當是因為『百年一遇』的大水災？」馬來西亞暴雨侵襲的西馬半島，過去5日至少7州在遭洪水重創，已知14人死亡、至少5萬人緊急撤離。儘管雨勢目前已逐漸放緩，淹水水位也慢慢褪去，但通訊線路未完全恢復，因此仍不清楚救援是否全數完成？具體傷亡人數和損失有多嚴重？不過最引發民怨的，莫過於當人民受困之時，大馬政府的救災不力，還傳出首相女婿搭乘直升機回家避難等消息，讓「#殺人政府」一時登上推特熱搜。隨災情延伸的另一關鍵問題也在於：這場水災真如政府所形容的「百年一遇」嗎？事前難道沒有任何預警？

反萊豬公投未過 美參議員期待擴大與台灣貿易

反萊豬公投未過關，美國資深聯邦參議員葛拉斯里今天推文感謝台灣政府與人民展現的友誼，表示他期待看到美台貿易擴大。他也強調，...

兒子為政治發聲換來牢獄、刑求 埃及母親沉痛呼喊：千萬年輕人跟他同罪

「我的兒子不孤單，千百萬年輕人跟他犯了一樣的罪。」這是開羅大學數學教授萊拉．蘇維芙（Laila Soueif）在法院宣判她兒子刑期前，向國際社會發出的沉痛呼喊。多數人不知道，潛藏在這句話背後的，究竟是什麼樣的深切渴望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。