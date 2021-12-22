隱瞞參與中國「千人計劃」 哈佛教授被判有罪

美國波士頓的一個聯邦陪審團周二(12月21日)認定，哈佛大學納米科學家利伯(Charles Lieber)因在被美國政府問到與中國政府的關聯時做出虛假陳述丶提交虛假納稅申報和未報告一個中國銀行賬戶，被判定有罪。這起案件因美國政府近期打擊中國於其研究領域的影響力，而受到各界關注。

此前，聯邦檢察官曾說，利伯在追求諾貝爾獎的過程中，於2011年同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並通過該大學參與了中國的「千人計劃」招聘活動。檢察官說，中國利用該計劃招募外國研究人員，與中國分享他們的知識。雖然參與該項目並不構成犯罪，但檢察官認為利伯非法向當局謊報其參與情況。

利伯的辯護律師穆卡西(Marc Mukasey)反駁說，檢察官「篡改」了證明利伯無罪的證據，缺乏支持其主張的關鍵文件，並過分依賴聯邦調查局在這位科學家被捕後對他的不當偵訊。

路透社報導，在法庭宣布判決時，正與癌症搏鬥的利伯面無表情地坐著，該判決是在陪審團進行了近3個小時的審議和6天的審判後作出的。他的辯護律師穆卡西拒絕在法庭外發表評論。

學術研究vs.國家安全

利伯於2020年1月被美國政府指控，這是美國司法部「中國倡議」行動的一部分。該倡議是在前總統特朗普執政期間發起的，旨在打擊涉嫌將機密資訊洩露給中國的經濟間諜和研究盜竊行為。美國現任總統拜登的政府繼續實施該倡議，盡管司法部表示正在審查其執行方法。

批評者認為，該倡議損害了學術研究，對中國研究人員進行了種族定性，並恐嚇了一些科學家。今年稍早，田納西州的一位教授在審判無效後被法官宣告無罪，檢察官也撤銷了對其他6名研究人員的指控。

聯邦檢察官說，利伯在回答美國國防部和美國國立衛生研究院的詢問時，謊稱他在「千人計劃」中的作用，美國國防部和美國國立衛生研究院曾給予他1500萬美元的研究資助。

利伯在被捕後接受聯邦調查局特工采訪時說，當他與武漢理工大學建立聯系時，他當時「年輕且愚蠢」，而他當時認為合作將提高他的知名度。

檢察官說，通過這所學校，利伯每月獲得高達5萬美元的報酬，外加一筆15萬8千美元的生活費，他的工資一半是現金，一半存入中國銀行賬戶。但他們說，利伯在2013年和2014年的所得稅申報中沒有報告他的工資，並且有兩年沒有報告銀行賬戶。

此案件的判決結果在美國的中國研究學術圈引發劇烈的討論。密西根大學中國研究主任高敏（Mary Gallagher）在推特上發文表示，在這個案件中，利伯看起來「很糟糕，貪婪丶野心過大丶天真。」她批評道：「美國政府的『中國計劃』持續未發現間諜活動，而是發現了大量的愚蠢行為。」

美國德州大學奧斯丁分校公共事務學院的副教授錢喜娜 (Sheena Greitens) 則指出，這個案件凸顯出的另一個重點是，當美國研究人員獲得美國政府的研究金費時，若不披露他們也從其他渠道獲得另一份研究金費，會使美國無法有效分配國家的研究資金，並讓其他研究人員失去獲得研究經費的機會。

(路透社等)

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