耶誕跨年將至 譚德塞:取消慶祝活動好過「生命被取消」

世界衛生組織秘書長（WHO）譚德塞20日警告，現有證據指出，Omicron變種病毒傳播明顯快過於Delta變種病毒，令已接種疫苗的人感染，以及染疫康復者再度感染，相信在耶誕新年的節日裡，很多地方的確診數會再增加，導致醫療系統不堪負荷，以及更多患者死亡，呼籲民眾取消聚會。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，「取消活動總比取消生命好」，稱必須做出一些「艱難決定」， 「而在某些情況下，這將代表取消或延遲活動」。

WHO首席科學斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在日內瓦向記者說，根據現有證據得出的結論，認為Omicron比之前的變種病毒溫和是「不明智的」，隨著確診人數的增加，各國的醫療體系都將面臨極大壓力。

斯瓦米納坦強調，由於Omicron能成功避部分免疫反應，各國應為免疫系統較弱的人接種加強劑。

此外，譚德塞在記者會上也呼籲全球齊心抗疫，「2022年必須是我們終止疫情大流行的一年」，並再次敦促中國，必須提供疫情起源的相關數據及資訊，以利應對工作進行。