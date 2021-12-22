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美元小幅走低 風險胃口改善提振挪威克朗和英鎊

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周二小幅走低，因風險胃口改善提振澳幣和英鎊。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二跌不到0.1%至96.491，今年以來上漲約7%。美股周二反彈，美國10年期公債殖利率上漲約6個基點至1.49％。

挪威克朗創下近一周來最大漲幅，兌美元上漲1.2％，受益於布蘭特原油價格上漲3.8％至每桶71.25美元。英鎊扭轉兩天連跌的走勢，一度上漲0.4％至1.3261，為周五以來的最高價位，也是周四以來最大漲幅。

避險貨幣日圓和瑞郎表現最差，兌美元分別下跌0.5％和0.4％。

豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne在一份報告中說：「我們預計假日期間交易區間將擴大。」法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes認為，美元走軟可能持續到年底。

全球風險偏好改善推升英鎊兌美元和歐元，儘管英國首相強生警告，可能需要採取進一步的封鎖措施，以因應病毒的傳播。

市場樂觀預期疫苗仍有助遏制Omicron毒株的傳播，另外有跡象顯示美國總統拜登可能續推2兆美元的經濟法案。

紐西蘭元兌美元升值0.7％至0.6762，為上周四以來最大漲幅，前兩個交易日都下跌。

另外，土耳其里拉兌美元升值約7%，延續從紀錄低點的歷史性反彈。土耳其總統厄多安公布計畫，確保里拉存款不受市場波動的影響。

土耳其 外匯 美國

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