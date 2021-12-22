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德海軍將領：將參與更多印太安全和防務

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德國海軍參謀長與新加坡國防部長黃永宏會晤，討論德國未來在亞太地區的參與以及兩國如何共同維護基於國際規則的海上秩序。圖／新華社
德國海軍參謀長與新加坡國防部長黃永宏會晤，討論德國未來在亞太地區的參與以及兩國如何共同維護基於國際規則的海上秩序。圖／新華社

德國海軍參謀長舍恩巴赫中將（Kay-Achim Schonbac）12月20日在新加坡與該國國防部長黃永宏會晤。新加坡國防部表示，舍恩巴赫與黃永宏防長討論了德國未來在亞太地區的參與以及兩國如何共同維護基於國際規則的海上秩序。

12月21日，舍恩巴赫中將參加了總部位於倫敦的國際戰略研究所舉辦的一次講座。據德新社和《南華早報》報道，舍恩巴赫在發言中表示，中國是一個勢必按自己的觀點設計未來全球秩序的新興世界大國；中國在政治和經濟上的崛起對既有大國構成挑戰。他說，雖然中國是一個重要的貿易伙伴，但也是一個「不斷增長的霸權國家，正在利用其權力和金錢向歐洲推進，對國際秩序施加壓力」。德國將加強其在印太地區的安全和防務參與。德國的參與不是單方面的，而是歐洲更廣泛努力的一部分，目的在於應對「世界重心朝向印太地區的轉移」。

此前，德國「巴伐利亞」號護衛艦於當地時間12月15日駛入南海，這是近20年來首次有德國軍艦駛入南海。該護衛艦於8月2日從德國威廉港啟程前往印太地區，途中在巴基斯坦、澳大利亞、關島、日本、韓國停留，並於12月19日抵達新加坡。之後，它將在越南、斯裡蘭卡和印度停靠，然後返回基地。「巴伐利亞」號還曾申請停靠中國上海港，但遭到中方拒絕。

德國計劃從2023年向印太派遣船只軍機

據《南華早報》報道，「巴伐利亞」號抵達新加坡後，舍恩巴赫中將在艦上接受采訪時表示，德國將采取漸進的方法，進一步在亞洲進行軍事部署，「巴伐利亞」號的南海之行只是德國履行對這一地區長期承諾的開端。他說，德國將繼續其在亞洲的存在，並希望從2023年起向該地區派遣船只和軍機。下一次的計劃是派遣兩艘德國艦艇--一艘護衛艦和一艘補給艦。舍恩巴赫還表示，通過加強在該地區的存在，德國試圖在中美這樣的大國之外，向地區參與者提供一個 「新視角」。

在被台灣媒體問及為什麼「巴伐利亞」號沒有駛過台灣海峽時，舍恩巴赫表示，19年來對該地區的首次海軍訪問側重於柏林的「價值伙伴」，「不是以榔頭開始」。他說：「這一次，我們從一小步開始......可能我們下次會在雙邊基礎上通過台灣海峽。」

德國正在改變溝通方式

舍恩巴赫在講座上還被問及「巴伐利亞」號的航行是否會被北京視為挑釁。他回答說，派遣一艘軍艦--而不是多艘軍艦甚至是一艘潛艇--並不是為了挑釁。德國一直專注於對話，但現在已經到了需要發出信號的時候。他說：「當一個像德國這樣的國家也派出一艘軍艦時，那麼近年來一定有什麼足夠重要的事情發生了， 以至於德國正在改變溝通的方式。」

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