以國政府將起訴向中國出口導彈的本土公司和個人

據《耶路撒冷郵報》報導，以色列政府將起訴3家本土公司以及10名公民，指控他們在沒有獲得國家許可的情況下，向中國出口巡航導彈。

本周一（12月20日），以色列檢察院經濟司已向嫌疑人下達了公訴通知。其中理由包括：破壞國家安全、違反武器法、違反軍備出口控制法以及洗錢等罪狀。

報導稱，這幾家公司及個人制造了數十枚巡航導彈，並在以色列本土對它們進行測試。之後，導彈在進行偽裝後交送中方。但報導還指出，中國軍方沒有使用這些彈道導彈。

今年2月，以色列情報局最早注意到並開始調查該案。

在以色列-中國彈道導彈生意中，扮演中心角色的是以色列太陽天空公司(Solar Sky company)老板梅納舍(Ephraim Menashe)，他的公司不僅是彈道導彈的制造商之一，他本人牽線多家中國公司參與購買彈道導彈。

美國禁止以色列向中國出售先進武器

《以色列時報》也報導了這一事件。該報報導，上世紀九十年代後期至本世紀初，美國曾多次要求以色列取消向中國出售費爾康空中早期預警雷達系統（Phalcon airborne early detection radar systems）以及攻擊雷達系統的哈比無人機（Harpy drones），以色列最後聽從了美國的要求。從那以後，沒有華盛頓的點頭，以色列再也沒有向中國出售過高端武器。

2006年，以色列國防部設立了專門的軍備出口控制局，規範以色列本土國防器械的出口事宜。在與國外公司成交之前，相關以色列公司必須向該局提交申請，獲批後才能向海外出口軍備以及相關的技術。

報導指出，以色列軍火出口業十分強大，提供近20萬人的就業機會，這還不包括為它們提供軟件、硬件、原材料等服務領域的人數。

對其實施監控的軍備出口控制局，工作方式並不透明，它的目標是確保以色列武器不被敵對國家購置、從而反過來對以色列構成威脅。

（綜合報導）

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