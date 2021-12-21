「雷伊」重創菲律賓釀375死！受害災區「比二戰還慘」

菲律賓遭到颱風「雷伊」重創後，目前死亡人數已攀升至375人，同時還有數十萬人流離失所，絕望的倖存者懇求緊急供應飲用水和食物。

「衛報」報導，菲律賓紅十字會指出，在雷伊肆虐當地家園、醫院和學校後，沿海地區簡直像發生了一場「大屠殺」。無數屋頂遭到摧毀、樹木被連根拔起、電線桿倒塌將木屋砸毀和村莊遭淹沒等慘況，讓人不免聯想到2013年颱風「海燕」造成的破壞。

受災嚴重的海濱城市蘇里高（Surigao）的小販表示「我們的處境非常絕望，居民迫切需要飲用水和食物」。根據官方數據，目前至少有375死、56人失蹤，另有500多人受傷。菲律賓紅十字會主席戈登（Richard Gordon）更表示部分災區看起來「比第二次世界大戰還慘」。

菲律賓被列為最易受氣候變化影響的國家之一，平均每年遭受20場颱風的侵襲，通常會摧毀已陷入貧困地區的收成、房屋和基礎設施。雖然菲律賓擁有完善的災害管理系統，可提供預警，並將脆弱社區轉移到疏散中心，但「雷伊」仍造成沉重打擊。