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美更新香港自治報告 批中聯辦助北京在港發揮影響力

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯=. 路透社
美國國務卿布林肯=. 路透社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日向國會遞交最新「香港自治報告」，臚列港府逮捕反對派人士、迫害言論自由等行徑，證明中國大陸政府持續破壞香港的高度自治，並延續今年7月的制裁決定，再次點名等五位香港中聯辦副主任，指中聯辦是北京在香港發揮影響力的主要平台。

在香港立法會完成改選的隔日，美國分別和加拿大、英國、紐西蘭與澳大利亞（情報分享系統五眼聯盟夥伴）以及七大工業國組織（G7）發布聯合聲明，譴責香港民主受侵蝕，布林肯也向國會提交香港自治報告，加大關切香港現況的力度。

這項報告寫道，國務院公開譴責香港的權利與自由受到侵蝕，包含香港立法會議員縮減直選席次、收緊候選人資格限制等政治系統的徹底改變，港府今年1月逮捕55名反對派人士，對司法系統施壓，讓承審國安法案件的法官拒絕保釋或陪審團參與。

報告也提到，北京破壞新聞與學術自由，壓制異見，逮捕或起訴新聞記者；香港當局在今年6月強制關閉「蘋果日報」，並逮捕其員工，學校將「國家安全教育」列入課程，限制教育中的言論自由，使得部分教育工作者辭職。

此外，報告寫道，香港當局逮捕或拘留數千名反對香港政策的港人，扣留相關文章與書籍，並施壓民間組織停辦六四紀念晚會。

「上述行動表明中國持續破壞香港的高度自治。」布林肯說。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今年7月指定所有香港中聯辦副主任陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹宗華與楊建平共七人，凍結其在美資產並禁止交易。

布林肯在最新報告中，再次點名其中五人（陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛、尹宗華），指其破壞中央聯合聲明中對香港的承諾，除了凍結資產，也實施簽證限制，等同被禁止入境美國。

去年7月上路的「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）明定，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國大陸無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士，並說明該人士遭點名原因；相關人士遭點名後，美國總統得以施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，但最晚一年內應實施制裁。

國務院去年10月據此點名香港特首林鄭月娥等10人，今年3月點名14位中國全國人大常委會副委員長在內，共24位陸港官員；這是國務院第三度遞交香港自治報告。

香港特首 美國 布林肯

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