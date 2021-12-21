柏林聖誕恐襲事件 「國家沒有履行保護安全與自由的承諾」

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德國聯邦總統施泰因邁爾。 圖／德國之聲中文網
德國聯邦總統施泰因邁爾。 圖／德國之聲中文網

（德國之聲中文網）柏林聖誕市場恐怖襲擊事件5周年紀念之際，聯邦總統施泰因邁爾批評道，國家存在錯誤和失職問題。「國家沒有履行好保護公民安全和自由的承諾」，他在周日的相關紀念活動上致辭時說，國家有義務「對那些導致當年未能阻止襲擊發生的失誤和問題予以修正」。

施泰因邁爾強調，如果對襲擊案情有了新的認知，那就應該將調查工作繼續下去。只有這樣，才能重新贏回人們對於國家的信任。這位聯邦總統說，那場襲擊給遇難者家屬帶來了慘痛的損失和精神傷害。2016年12月19日那一天成為他們人生中一道永遠的裂痕。「這一天也給我們的社會認知造成了一道裂痕。」

5年前的那個夜晚，伊斯蘭恐怖分子阿姆里（Anis Amri）駕駛一輛劫持而來的大型貨車，直接衝入柏林布賴特沙伊特廣場上的聖誕集市，造成13人死亡，數十人受傷。襲擊者阿姆里後來潛逃到意大利，在那裡被警方擊斃。

「旨在安撫受害者的善後工作並不存在」

旨在幫助刑事犯罪受害者的援助組織「白環」（Weißer Ring）指出，5年之後，襲擊事件的善後處理工作仍然沒有完成。「很多訴訟程序仍然在艱難進行，尤其是在受害者賠償方面，有不少受害者喪失了工作能力」，該組織負責人畢維爾（Bianca Biwer）表示。她認為，政府機構在對待受害者時缺乏敏感性，根本不顧及他們的感受，比如直接把浸滿血的物品寄送給遇難者家屬，還有在處理賠償申請的時候。「旨在安撫受害者的善後工作並不存在，沒有任何透明度可言」，畢維爾說。

柏林的受害者委托人韋伯（Roland Weber）表示，國家政府機構在這方面的溝通工作從一開始就不成功，受害者在申請幫助的時候感覺自己彷彿是乞討者一般。「這使他們產生了憤怒和絕望的心情」，這名律師在接受德意志廣播電台時說。

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