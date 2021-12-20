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金正恩憔悴悼父面容不像30幾歲 專家憂未來恐腦中風

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
金正恩被拍到身穿黑色大衣，面容十分憔悴且充滿疲態，臉上的皮肉下垂，甚至已開始出現老化跡象，與一個月前神采奕奕的模樣截然不同。圖擷自SkyNews推特
金正恩被拍到身穿黑色大衣，面容十分憔悴且充滿疲態，臉上的皮肉下垂，甚至已開始出現老化跡象，與一個月前神采奕奕的模樣截然不同。圖擷自SkyNews推特

北韓領導人金正恩和胞妹金與正17日一同在平壤錦繡山太陽宮出席中央追悼大會，紀念前領導人、其父金正日逝世10周年。金正恩被拍到身穿黑色大衣，面容十分憔悴且充滿疲態，臉上的皮肉下垂，甚至已開始出現老化跡象，與一個月前神采奕奕的模樣截然不同。有專家憂心，北韓金氏家族心血管等慢性病史，金正恩未來恐像金正日一樣腦中風

金正恩幾個月來持續追求「更健康」的體重，從今年7月起便陸續減了20公斤，令外界一度猜測健康亮紅燈。但他上月16日察三池淵市城建工程第三期施工時神采奕奕，容光煥發。如今卻充滿疲態且臉上的肉紛紛下垂，看起來根本不像年僅37歲。

美國智庫CNA北韓領導階層專家高斯（Ken Gause）警告，金氏家族有心血管等慢性病史，金正恩祖父金日成死於心肌梗塞，父親金正日則是腦中風3年後也死於心肌梗塞，金正恩未來恐步上父親後塵。

北韓領導人金正恩。美聯社
北韓領導人金正恩。美聯社

金正恩 腦中風 北韓

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