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日本參院正式通過近36兆日圓補正預算案 創歷史新高

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄6日在國會發表政策演說。路透
日本首相岸田文雄6日在國會發表政策演說。路透

日本NHK報導，日本參議院20日正式通過近36兆日圓（約台幣8兆8272億元）補正預算案（補充及改正預算案），金額正式創下歷史新高。

日本政府今年編列35兆9800億日圓（約台幣8兆8222億元）的補正預算案，包括發給18歲以下孩童每人相當於10萬日圓（約新台幣2萬4524元）補助，編列經費約1兆2162億日圓（約台幣3055億6824萬元）。為補助受疫情影響營業額大減的每位業者最多250萬日圓（約台幣61萬3000元），補正預算案中編列約2兆8032億日圓（約台幣6873億4464萬元）。

關於18歲以下孩童每人相當於10萬日圓補助，日本共同社於18、19日實施全國緊急電話民調顯示，近80%的民眾希望全額發放現金。

日本 疫情 民調

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