日本參院正式通過近36兆日圓補正預算案 創歷史新高

美國遊說團體為了影響總統的決策，不惜砸大錢，動輒數百萬美元，但這些團體發現，作風老派的拜登總統是他家鄉德拉瓦州一家報紙的忠實讀者，這家有百年歷史的老派報紙竟是影響拜登的最直接管道。為此，各路遊說團體在今年9月到11月中之間，在這家報紙刊登了17則廣告，企圖影響拜登。...

2021-12-20 16:11