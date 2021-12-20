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雷伊重創菲律賓 外交部：尚無國人因風災傷亡或受困

聯合報 / 記者張加／即時報導
強颱雷伊重創菲律賓，已造成逾200人死亡。美聯社
強颱雷伊重創菲律賓，已造成逾200人死亡。美聯社

雷伊颱風重創菲律賓，造成上百人死亡；我外交部今指出，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困，另已向菲律賓表達慰問，也願根據菲國需求提供相關援助。

據外交部新聞稿，超級颱風雷伊16日晚間自菲律賓東南部登陸，豪大雨引發菲國中部及南部7個省份地區嚴重水患及土石流；依據菲律賓官方資料，雷伊颱風已造成至少146人死亡，影響超過78萬戶，當地基礎建設與農產相關損失超過350萬美元。

外交部指出，部長吳釗燮獲知菲國風災訊息後，立即指示亞太司長周民淦於18日下午致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez），代表我國政府與人民對菲律賓的災情的誠摯慰問，以及台灣樂願根據菲國需求，提供相關援助；費南德感謝我國政府與人民慰問與關懷，菲方將在必要時提請我方協助。我國駐菲律賓代表徐佩勇於19日同步向菲國政府表達關心與慰問。

外交部表示，依據駐處掌握的消息，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困；外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，及時提供必要的協助。

國人若在菲律賓遭遇急難需要協助，請即撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

菲律賓 外交部 雷伊

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