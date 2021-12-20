美網一夕爆紅！瑞度卡努獲選「BBC年度體壇風雲人物」

「I want journalists to die old.」緬甸自由攝影記者Soe Naing，於上週抗議軍政府的行動後被軍方逮捕，接著在14日傳出死亡消息，成為軍事政變後已知第一位在拘留期間死亡的記者。自2月1日政變以來，記者頻頻成為軍方針對的對象，記者們冒著生命危險隱身在人群中紀錄報導，目前已知軍方逮捕了約100位記者，雖然有部分獲釋，但仍有至少一半的記者被拘留，至今未能確認他們的人身安全。

2021-12-20 09:38