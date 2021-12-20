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美網一夕爆紅！瑞度卡努獲選「BBC年度體壇風雲人物」
今年美網驚奇奪冠、一夕爆紅的網球好手瑞度卡努（Emma Raducanu）被評為2021年的「BBC年度體壇風雲人物」（Sports Personality of the Year 2021）。
根據報導，現年僅19歲的瑞度卡努今年成為英國44年來首位女子大滿貫賽事單打冠軍，擊敗「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）、游泳選手亞當佩蒂（Adam Peaty）等人奪獎。
談到得獎，瑞度可努表示自己對能夠從眾多提名者中脫穎而出感到非常榮幸，還表示「我對此感到非常高興，我看著年度體育人物長大，很榮幸能加入過去獲獎者的行列，我也為英國網球感到高興，我們成功再次獲得這個獎項！感謝所有球迷，今年過得非常瘋狂」。
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