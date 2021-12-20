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防疫期間唐寧街花園偷開派對？ 英相強生「飲酒照片」曝

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導

英國首相強生（Boris Johnson）近日被爆出去年疫情期間在唐寧街進行違反防疫規定的聚會，如今照片曝光，只見強生與妻子和多達17名工作人員一起在唐寧街花園裡喝著酒和聊天，再度引發外界質疑。

「衛報」報導，這張拍攝於2020年5月15日的照片中，可以看到桌上擺著葡萄酒和食物，更明顯的是眾人都沒保持社交距離，19人「緊密」地聚集在唐寧街的露台和草坪上。強生和妻子似乎還抱著剛出生的嬰兒、坐在一張桌子旁，還有2個據信是公務員和助手的人。

就在同一天，時任衛生部長的漢考克（Matt Hancock）才在下午5點召開記者會，敦促人們「遵守規定、不要利用週末的好天氣進行集體社交」。內部人士爆料，在這場記者會後，大約有20名員工喝了酒，還吃了食物，其中一些待在唐寧街10號內的辦公室，其他人則進入花園，他們聲稱「一些員工一直喝到深夜」。

根據當時規定，家庭之間的社交僅限2人，且只能在戶外、相距至少2公尺見面，至於工作場所則只有在「絕對必要」的情況下才能舉行面對面會議。

這則消息上周被爆出後，作為回應，首相辦公室表示強生和工作人員「一直在花園裡工作」，但並未提到飲酒和社交的指控。首相官方發言人當時就表示「在夏季的幾個月裡，唐寧街的工作人員經常使用花園舉行一些會議。2020年5月15日，首相在整個下午舉行一系列會議，包括在記者會後與當時的衛生和護理部長及其團隊在花園裡進行簡短會談，首相在晚上7點後不久就回到住所，後來只有少數需要工作的員工留在花園」。

不過這張照片曝光後再度掀起質疑。工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）將這張照片描述為「對英國公眾的一記耳光」，並補充說「首相向我們一再表明，自己並不在乎為其他人制定的規則。當我們其他人最近才得以散步時，他的夜晚是以喝酒和聚會度過」。

英國首相強生（Boris Johnson）先前被爆出去年疫情期間曾多次在唐寧街違反防疫規定，如今又有「聚會照片」曝光，只見強生與妻子和多達17名工作人員一起在唐寧街花園裡喝著酒和聊天。The Guardian
英國首相強生（Boris Johnson）先前被爆出去年疫情期間曾多次在唐寧街違反防疫規定，如今又有「聚會照片」曝光，只見強生與妻子和多達17名工作人員一起在唐寧街花園裡喝著酒和聊天。The Guardian

社交距離

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