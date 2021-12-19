媒體：北約司令官計劃向東歐兩國派遣戰鬥部隊

（德國之聲中文網）跡象顯示，俄羅斯同北約之間的緊張局面正在進一步升級。德國《明鏡在線》周六報導，北約最高司令官、美國人沃爾特斯（Tod Wolters）在一次秘密視頻會議上建議北約向保加利亞和羅馬尼亞派駐士兵。

俄羅斯吞並克裡米亞半島後，北約在波羅的海三國以及波蘭設立了所謂的"加強前線存在"的駐軍機制，從2017年年初開始，在上述4個國家分別派遣戰鬥士兵1000名。目前在這個機制下德國在立陶宛派有500名士兵，周日，德國新任國防部長前往該國，看望那裡的德國士兵。

沃爾特斯建議稱，可以將"加強前線存在"的模式擴大到保加利亞和羅馬尼亞。一旦北約東線發生軍事沖突，前線駐軍將扮演橋頭堡的角色。該建議受到保加利亞和羅馬尼亞的歡迎。

對這個建議的真實性以及是否已在實施，北約尚未做出表態。

另一方面，俄羅斯已在同烏克蘭接壤的邊境增兵多達10萬人。烏克蘭向北約求助保護，鑑於烏克蘭不是北約成員國，雖然美國等國家繼續向基輔提供自衛武器，但北約無法直接派兵。不久前美俄兩國總統視頻通話時，拜登告誡普京入侵烏克蘭的後果將非常嚴重。

莫斯科一直強調沒有入侵烏克蘭的計劃，但擁有維護國家安全的權利，激烈反對烏克蘭加入北約，也反對其同北約越走越近。俄羅斯要求北約停止在烏克蘭以及東歐進行軍事活動，並敦促將其駐軍退回到1997年的位置。北約增於1999年和2004年兩次東擴，吸收了前蘇聯加盟共和國以及東歐原華沙組織成員國作為會員。

上周五，莫斯科再度聲明，希望北約做出有約束力的安全不受侵犯的許諾。周六，俄羅斯國防部副部長格魯什克（Alexander Grushko）表示，俄方向美國提出的安全目標，是"將軍事或者軍事-技術沖突轉變成政治議程的嘗試",而只有政治議程才是真正加強軍事安全的手段。

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