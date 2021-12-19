快訊

一張圖看天氣！ 颱風影響周二全台有雨 冷氣團周末急凍

大新竹要來了？柯建銘談修法時程「拚明年大選」

來自太空的捐款 日本富豪創舉喊出人人有獎

中央社 / 東京19日綜合外電報導
目前在國際太空站（ISS）停留的46歲日本富豪前澤友作，18日在影音平台頻道正式宣布「從太空捐款給大家」。圖／路透社
目前在國際太空站（ISS）停留的46歲日本富豪前澤友作，18日在影音平台頻道正式宣布「從太空捐款給大家」。圖／路透社

目前在國際太空站（ISS）停留的46歲日本富豪前澤友作，18日在影音平台頻道正式宣布「從太空捐款給大家」，將從今天晚上6時起跑招募被捐款人，且承諾參加者「人人有獎」。

日媒Sponichi Annex報導，前澤說，這項捐款活動預計今天晚間6時開跑，大家點選他在推特等公布的網址後，就可以參加決定捐款金額的抽籤，「人人有獎，無一例外」，會透過電子支付方式捐贈；等到持續一段時間的招募期間結束後，就可以使用獲得的捐款。

他說，獲得捐款的人除了留供自用，也可以把這筆錢捐給有需要的人，「對我來說是一生一次的決斷，從太空捐款大概是前無古人，希望在地球上的大家也能因為捐款氣氛熱烈」。

報知體育報導，前澤在影片中談到自己過去3年來，已捐出30多億日圓，之所以要捐款的理由很簡單，「碰巧變成有錢人的人，本來就應該把錢用來回饋社會」。

至於採用「個人捐給個人」的捐款形式，前澤列舉幾項優點說，「中間不被抽佣金」、「能看到接受捐款的人會覺得有價值」。

不少網友對前澤的構想感到佩服說，「這種投資社會的想法值得尊敬」、「這種貢獻社會的嶄新作法非常棒」、「謝謝你給我們夢想」等。

前澤日前創設一個專門用來捐款的APP，名稱叫kifutown，kifu是日文捐款的讀音，目前台灣無法下載這個APP。這次「來自太空的捐款」將利用這個APP進行。

前澤這則公布捐款的影片，發布不到24小時已有逾436萬次觀看數，是他在ISS拍攝影片中最多的一部影片；從逾1萬2000則網友留言也可以看出反應相當熱烈。

捐款 太空

延伸閱讀

疫情衝擊 JR東日本、西日本將進行創立來最大規模減班

近年首位訪ISS太空旅人 前澤友作乘俄太空船奔向外太空

前澤友作今展開12天太空之旅 將成為日本首位太空旅客

相關新聞

紐時：美空襲敘利亞與伊拉克致死人數 遠高於承認數字

紐約時報18日報導，美軍在敘利亞與伊拉克進行空襲造成的平民死亡人數，遠高於五角大廈承認的數字。該報日前透過匿名管道獲得大...

疫情衝擊 JR東日本、西日本將進行創立來最大規模減班

共同社報導，服務東京都會區的鐵路公司「JR東日本」和服務日本西部的「JR西日本」，明年早上尖峰時段將減班，因為新冠疫情造...

庶民防疫苦哈哈 荷蘭女王儲竟無視防疫爽開成年生日趴

美國CNN報導，荷蘭女王儲阿瑪利亞公主本月7日滿18歲，於11日在王宮附近公園大開成年生日派對，廣邀21名賓客同歡。這違...

暴雨釀洪災 東南亞第二大港大馬巴生港運作嚴重受擾

馬來西亞巴生港務局（PKA）表示，暴雨引發洪災，「嚴重影響」港口運作，未來幾天的貨物運送和船舶靠港可能都會受到延誤，且通...

智利總統大選決選登場 恐再掀大規模示威抗議

智利今天將舉行總統大選第2輪決選，選民將從極右派和左派總統候選人中選出未來的國家領導人。這場勢均力敵的選舉結果出爐時，恐...

菲律賓遭今年最強颱重創 近90人罹難

今天公布的官方統計顯示，截至目前已有89人死於菲律賓今年最強颱風，當局正加快運送水和食物至受災島嶼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。