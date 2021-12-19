來自太空的捐款 日本富豪創舉喊出人人有獎

目前在國際太空站（ISS）停留的46歲日本富豪前澤友作，18日在影音平台頻道正式宣布「從太空捐款給大家」，將從今天晚上6時起跑招募被捐款人，且承諾參加者「人人有獎」。

日媒Sponichi Annex報導，前澤說，這項捐款活動預計今天晚間6時開跑，大家點選他在推特等公布的網址後，就可以參加決定捐款金額的抽籤，「人人有獎，無一例外」，會透過電子支付方式捐贈；等到持續一段時間的招募期間結束後，就可以使用獲得的捐款。

他說，獲得捐款的人除了留供自用，也可以把這筆錢捐給有需要的人，「對我來說是一生一次的決斷，從太空捐款大概是前無古人，希望在地球上的大家也能因為捐款氣氛熱烈」。

報知體育報導，前澤在影片中談到自己過去3年來，已捐出30多億日圓，之所以要捐款的理由很簡單，「碰巧變成有錢人的人，本來就應該把錢用來回饋社會」。

至於採用「個人捐給個人」的捐款形式，前澤列舉幾項優點說，「中間不被抽佣金」、「能看到接受捐款的人會覺得有價值」。

不少網友對前澤的構想感到佩服說，「這種投資社會的想法值得尊敬」、「這種貢獻社會的嶄新作法非常棒」、「謝謝你給我們夢想」等。

前澤日前創設一個專門用來捐款的APP，名稱叫kifutown，kifu是日文捐款的讀音，目前台灣無法下載這個APP。這次「來自太空的捐款」將利用這個APP進行。

前澤這則公布捐款的影片，發布不到24小時已有逾436萬次觀看數，是他在ISS拍攝影片中最多的一部影片；從逾1萬2000則網友留言也可以看出反應相當熱烈。