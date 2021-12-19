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庶民防疫苦哈哈 荷蘭女王儲竟無視防疫爽開成年生日趴

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
荷蘭女王儲阿瑪利亞公主。美聯社
荷蘭女王儲阿瑪利亞公主。美聯社

美國CNN報導，荷蘭女王儲阿瑪利亞公主本月7日滿18歲，於11日在王宮附近公園大開成年生日派對，廣邀21名賓客同歡。這違反荷蘭政府建議的防疫指引，民眾在家中接待13歲以上訪客不應超過4名。荷蘭國王威廉亞歷山大也向總理呂特表示，經過仔細檢視，這場派對不合規定。

荷蘭政府一名發言人告訴CNN，這座公園被認為也是王室家庭住所的一部分。呂特表示，一開始的生日慶祝活動因疫情取消，但這次生日派對是臨時組織的。

呂特給國會的信件指出，派對所有賓客都被要求要進行檢測和接種過疫苗，並維持社交距離。不過，他說：「國王陛下告訴我，經仔細檢視，開生日派對這件事是不對的。我認為這是個明智的回應。」

荷蘭愛護動物黨籍國會議員伊娃．范．艾許（Eva van Esch）評論阿瑪利亞公主違反防疫指引表示：「樹立一個好榜樣對於讓荷蘭民眾遵守防疫措施至關重要，但荷蘭卻沒有樹立這種好榜樣。我能理解您慶祝18歲生日是項里程碑，但荷蘭其他18歲的孩子現在也無法慶祝他們的生日。」

荷蘭目前疫情嚴峻，醫療系統面臨極大壓力。政府14日預計，Omicron變異株病例將在「未來幾周」超越Delta病例。因此，荷蘭決定延長防疫措施至明年1月14日，包括下令餐廳、酒吧和非必要商家在下午5時打烊。

荷蘭 派對

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