快訊

快訊／王力宏現身了！「對著鏡頭1動作」網友傻眼

汰除不適任律師 陳水扁及「史上最貪女檢」等24涉貪人律師證遭廢止

美政府支持Google與Meta「海纜連結台灣和菲律賓」

中央社 / 華盛頓17日綜合外電報導

拜登政府今天建議主管機關批准Alphabet旗下的Google及社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta使用海底電纜連結台灣和菲律賓，以處理與亞洲之間不斷增長的網路流量。

路透社報導，上述企業簽署國家安全協議，以保護太平洋光纖電纜網路系統（Pacific Light Cable NetworkSystem）上的資料；這套海底光纖纜線系統將用於連結美國、台灣和菲律賓。

拜登政府建議聯邦傳播委員會（FCC）許可這些企業在現有8000英里（約1萬2875公里）的太平洋光纖電纜網路上發送及接收數據。

全世界約300條海底電纜構成了網路傳輸的骨幹，乘載99%的數據流量。Meta申請的許可是使用菲律賓到美國段，谷歌（Google）則申請連結台灣的部分。

這些公司承諾保護美國人資料的隱私和安全，尤其是針對中國的情報活動。

Google和Meta的計畫放棄了先前有關使用網路電纜連結到香港的提案。香港處在北京政府控制之下，去年已有多個美國政府機關建議阻止這項提案。

美國司法部表示，與Google和Meta簽署國家安全協議有其必要，因為中國「持續試圖取得數以百萬計美國人的敏感個資」。

根據協議，Google和Meta必須每年評估敏感資料所受風險，也要能在24小時內限制或阻止電纜數據流量。

中國駐美大使館和Google對此消息都尚未置評。

Google曾於2020年表示，需要在台灣和美國的數據中心之間建立數據連結，才能處理愈來愈大的網路流量。

Meta發言人說，電纜系統增加了美、菲之間的網路容量，以「協助人們保持連線及分享內容」。Meta還表示，這些電纜很安全，資料也受先進加密技術保障。

美國 菲律賓 香港

延伸閱讀

美或邀軍演 推台灣上火線？

美出重手 制裁陸42家企業機構

2024怎麼選？賀錦麗：還沒跟拜登討論過

拜登擺不平曼欽 BBB預算案要拖到明年才有望敲定

相關新聞

日大阪鬧區大樓起火 至少24死

日本大阪市北區十七日上午發生嚴重火災，鬧區一棟大廈四樓的精神科診所冒出火舌，至少造成廿四人死亡，主因是一氧化碳中毒，火勢...

NFL地圖把台灣列為中國 在美台灣人社團抗議

職業美式足球聯盟NFL近日發表全球行銷布局，貼出的世界地圖把台灣列為中國一部分，引發在美台灣人社團抗議；美國媒體將之與唐...

美國考慮提供直升機等軍備給烏克蘭 防範俄國進犯

美國和烏克蘭官員透露，拜登政府正在考慮把曾在阿富汗使用的直升機等軍事設備運到烏克蘭，協助烏克蘭防範俄國入侵。

【美中台新博弈】今年美中關係想穩卻穩不住 展望2022能找回秩序？

拜習會之後，雖然美中合作沒有落實，四個工作小組也未啟動，但是大陸學者都認為戰略緊張已告緩減，然而台灣問題仍然是其中的關鍵，尤其是近日美方官員的發言，強調台灣戰略地位的重要，幾乎明說美國將盡一切阻擋兩岸統一，這也讓戰略模糊難以繼續。

助澳洲造艦計畫再進一步 AUKUS共同指導小組已開兩次會

9月成立的美國、英國與澳大利亞三國新安全倡議AUKUS，承諾協助澳洲自製核動力潛艦，被視為「劍指中國」，預防北京在南海和...

日本增設台灣企劃官

產經新聞、時事通訊等日媒報導，為因應美中圍繞台灣海峽的對立深化，日本外務省將增設「台灣企劃官」，應對相關問題，最快明年四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。