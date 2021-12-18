聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國最大反對黨換帥 梅爾茨當選基民盟主席

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）德國最大的反對黨基民盟周五宣布，弗裡德裡希·梅爾茨（Friedrich Merz）當選為該當新一屆主席。

這是梅爾茨第三度參選黨主席。在這次的選舉中，他獲得了62.1%的支持票，擊敗另外兩位代表中間路線的競爭對手--呂特根（Norbert Röttgen）和布勞恩（Helge Braun）。

原本外界預期，如果候選人票數接近，可能還需要進行第二輪投票。但現在梅爾茨獲得了明顯的多數優勢，因此一輪投票就已定勝負。

基民盟及其姐妹黨--在巴伐利亞州執政的基社盟（CSU）在2021年秋的德國大選中遭遇失敗，首席候選人拉舍特（Armin Laschet）原本希望成為默克爾接班人的計劃落空。鑑於選舉失利，拉舍特辭去了黨主席一職，基民盟必須重新選出一位主席。

尋求共識

梅爾茨在基民盟保守派中頗具威望，而另外兩名競選者則主張中間路線，包括前環境部長呂特根，還有從2018年起到上周一直擔任默克爾總理府幕僚長布勞恩。

梅爾茨許諾將會"為黨派的全面發展而努力"，並表示"不同政治觀點和路線"都能有發聲的機會。

"我們不會做為了反對而反對的在野黨"，他強調，"我們會是具有建設性的反對黨。"

基民盟全德國共有大約40萬名黨員，其中將近三分之二都參與了黨主席的選舉投票。這也是基層成員第一次有機會直接投票選舉黨主席。不過正式的黨主席選舉要在明年1月底進行，屆時1001名基民盟黨代表將在線上舉行的黨代會上，正式選出新一屆黨主席。

（美聯社、法新社、德新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

日大阪鬧區大樓起火 至少24死

日本大阪市北區十七日上午發生嚴重火災，鬧區一棟大廈四樓的精神科診所冒出火舌，至少造成廿四人死亡，主因是一氧化碳中毒，火勢...

日本增設台灣企劃官

產經新聞、時事通訊等日媒報導，為因應美中圍繞台灣海峽的對立深化，日本外務省將增設「台灣企劃官」，應對相關問題，最快明年四...

法議員喊支持台灣

法國國民議會友台小組主席戴扈傑率團訪台，立法院長游錫堃昨頒贈國會外交榮譽獎章。法議員海澤說，來台不是要跟中國站在對立面，...

德國最大反對黨換帥 梅爾茨當選基民盟主席

（德國之聲中文網）德國最大的反對黨基民盟周五宣布，弗裡德裡希·梅爾茨（Friedrich Merz）當選為該當新一屆主席。 這是梅爾茨第三度參選黨主席。在這次的選舉中，他獲得了62.1%的支持票，擊

科學證明真的！打瞌睡後靈感泉湧 尤其是半夢半醒時

沒靈感怎麼辦？不妨學學發明大王愛迪生（Thomas Edison）和超現實主義畫家達利（Salvador Dali）打個瞌睡吧！相傳這兩人在需要靈感時，都會用一種「奇怪的方式」睡覺，醒來後就會靈光乍現，真有這麼神奇？科學家如今證實真有此事。 據說，愛迪生和達利在發明工作或創作卡關時，就會跑去瞇一下，他們會坐在椅子上，手裡拿著湯匙或鋼球等物體，一旦進入睡眠狀態，手上的東西就會掉落地面，被瞬間的撞擊聲吵醒，接著愛迪生和達利就會立刻繼續自己手上的工作。

大陸政府APP玩諧音哏 浙裡辦、粵省心讓網友笑爛

大陸的國家政務平台及各地方政府的辦事政務平台為讓民眾好記，電腦或手機裡的政務平台APP名稱紛紛推出以其省市簡稱「諧音哏」，各種五花八門的諧音讓網友笑爛，例如湖北的政務平台取名「鄂匯辦」（諧音「我會辦」）。有的網友還提出各種建議，例如貴州的健康碼可選「老乾碼」（諧音「老乾媽」，大陸醬菜之王）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。