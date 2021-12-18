德國最大反對黨換帥 梅爾茨當選基民盟主席

（德國之聲中文網）德國最大的反對黨基民盟周五宣布，弗裡德裡希·梅爾茨（Friedrich Merz）當選為該當新一屆主席。

這是梅爾茨第三度參選黨主席。在這次的選舉中，他獲得了62.1%的支持票，擊敗另外兩位代表中間路線的競爭對手--呂特根（Norbert Röttgen）和布勞恩（Helge Braun）。

原本外界預期，如果候選人票數接近，可能還需要進行第二輪投票。但現在梅爾茨獲得了明顯的多數優勢，因此一輪投票就已定勝負。

基民盟及其姐妹黨--在巴伐利亞州執政的基社盟（CSU）在2021年秋的德國大選中遭遇失敗，首席候選人拉舍特（Armin Laschet）原本希望成為默克爾接班人的計劃落空。鑑於選舉失利，拉舍特辭去了黨主席一職，基民盟必須重新選出一位主席。

尋求共識

梅爾茨在基民盟保守派中頗具威望，而另外兩名競選者則主張中間路線，包括前環境部長呂特根，還有從2018年起到上周一直擔任默克爾總理府幕僚長布勞恩。

梅爾茨許諾將會"為黨派的全面發展而努力"，並表示"不同政治觀點和路線"都能有發聲的機會。

"我們不會做為了反對而反對的在野黨"，他強調，"我們會是具有建設性的反對黨。"

基民盟全德國共有大約40萬名黨員，其中將近三分之二都參與了黨主席的選舉投票。這也是基層成員第一次有機會直接投票選舉黨主席。不過正式的黨主席選舉要在明年1月底進行，屆時1001名基民盟黨代表將在線上舉行的黨代會上，正式選出新一屆黨主席。

（美聯社、法新社、德新社）

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