巴伐利亞號穿南海 德外交部發聲明

（德國之聲中文網）德國海軍護衛艦"巴伐利亞號"今年8月威廉港啟航啟程後，現已抵達南中國海海域。周四（12月16日）德國外交部發布書面聲明，稱"德國以其在南海的存在，繼續推動自由航行，在印太地區堅持基於規則的國際秩序。"

雖然這次航行沒有計劃穿越台灣海峽，但這畢竟是自2002年以來第一艘經過南中國海的德國軍艦。

德國外交部的聲明寫道，南海的國際秩序受到壓力，"因為中國對大片海域聲索主權，不承認2016年聯合國海洋法公約海牙仲裁法庭否認中國對南沙群島海域擁有主權的裁決，同沿岸國家不斷發生沖突。"

德國政府希望通過此次巡航使命，同盟友一道顯示對印太海域局勢的關注。德國去年推出《亞太戰略指南》，認為該區域對21世紀的全球地緣政治和經濟發展具有至關重要的意義。美國呼籲盟友加入到遏制中國擴張的行列，英法等國都曾向印太派遣軍艦游弋巡邏，他們甚至派出航母戰鬥群。

"巴伐利亞號"在7個月的巡航中多次靠岸訪問了包括澳大利亞、關島、日本、韓國在內的多個海港，還將計劃停靠新加披、越南、斯裡蘭卡和印度的港口。它也曾希望訪問青島或上海港，但該計劃沒有得到中方的同意。

歷史上，1898年德意志帝國海軍就是從威廉港啟航佔領青島並建立'德國保護區'，後來該地成為德國殖民地。

（綜合報道）

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