德國新政府想怎麼走？蕭茲希望同中國展開合作與公平競爭

德國新政府將奉行怎樣的外交政策？社民黨籍總理蕭茲主張繼續梅克爾的務實理念，而綠黨籍外長貝爾博克則宣稱執行以價值觀為核心的外交路線。在重大外交議題上，如同美國的關係、對俄羅斯的態度以及在對華政策等問題上，總理府都會指明方向，這是因為總理府在重要政策上擁有「方向決定權」。

蕭茲總理周三（12月15日）在議會宣讀了上台以來的第一個政府聲明。這也是他制定的施政綱領，一個半小時的演講中，絕大部分談的是內政方面，只在最後十來分鐘談到外交政策。蕭茲講到歐洲必須有一個共同的新東方政策，緊接著他說：

「作為歐盟，我們不會分裂。這也是針對那些非民主制度的國家而言。比如，中國已在科技和軍事領域成為強國，中國領導層非常自信地伸張其利益，德國和歐洲也應該充滿自信和積極主動地伸張我們的利益。我們要從真實的中國出發制定對華政策。這並不意味著，我們會對糟糕的人權狀況閉上眼睛，對踐踏普世道德標準的行徑不做評論。

但無可改變的是，中國以其規模和歷史在國際社會的音樂會上享有中心地位。正因如此，我們願意在人類面對的考驗面前，在氣候危機、疫情或者軍備控制上，同中國展開合作。我們願意同中國進行公平、互利、規則平等的經濟競爭。」

從以上的發言中能夠看出，蕭茲沒有使用外交部方面的「價值觀外交」這一詞匯；其次，對華政策要建立在一個真實中國的基礎上，蕭茲雖然提到中國在科技和軍事領域的強大，但避免使用「制度競爭」這一概念，而貝爾博克在各個場合不斷重復它；蕭茲提倡公平互利的競爭。

德國總理在政府報告中有關對華政策的定位，沒有引發媒體的強烈關注，畢竟比例很小，有關中國的部分蕭茲大約只用了1分鐘時間。

基民盟要求貝爾博克代表德國利益

當天政府聲明宣讀過後，輪到反對黨發言，基民盟議會黨團主席布林克豪斯（Ralph Brinkhaus ）也談及對華政策。他說：

「對於我們國家的中小企業、我們的經濟以及我們的富裕程度，中國的挑戰超過所有稅收和福利政策意義的總和。因此，德國的外交政策必須深入研究這一議題。」他說，「以價值觀為導向的外交政策雖然重要，人權固然重要，但您身在其位，也必須代表我們的利益，以及經濟利益。」顯然，這句話是說給外長貝爾博克的。

(綜合報導)

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