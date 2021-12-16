中印邊境升溫 美媒：華盛頓感到擔憂

美國《外交政策》雜誌援引國防部資深官員報導稱，中國繼續在中印邊境實控線附近修建軍事設施，讓五角大樓感到擔憂。尤其是在上個月中國在該地區部署了遠程戰略轟炸機的背景下。

中國官媒央視11月11日為了紀念解放軍空軍建軍72周年播出的一段影片中，出現了H-6K轟炸機飛越積雪高原上空的畫面，顯示它已被派赴喜馬拉雅山區。《南華早報》援引北京軍方消息人士說，該轟炸機隸屬負責中印邊界安全的西部戰區。有專家分析，片中戰機並未攜帶遠程導彈，顯示解放軍在對印度發出「審慎的警告」，北京希望邊境衝突不要進一步升高。

華盛頓遺產基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心的研究員傑夫·史密斯（Jeff Smith）對《外交政策》雜誌表示，自從2017年印度武裝軍隊用推土機成功地迫使位於多克拉姆（Doklam）中、印、不丹邊境附近的一條公路停止施工以來，中國在邊境地區的行動變得更具攻擊性。

去年6月中旬，中印軍人在加勒萬谷爆發近距離衝突，印方有20名士兵喪生，中方一直沒有正式公布死亡人數，但官方確認有4名士兵喪生。自那時以來，印度與中國之間就解決邊界爭端舉行了13輪軍事指揮官層面的談判。最近一次是在10月10日，會談顯然已陷入僵局。

中國官媒當時引述解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華指出，「印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」。據印度媒體報導，印方希望雙方部隊各自退回去年6月衝突前的駐扎地點，但遭中方拒絕。

最近數月，印度方面稱，中國在實控線一側集結了大量軍隊，並進行了多次演習。印度官員和專家還表示，中國在邊境基礎設施建設方面目前佔有優勢，已建起小型機場、起落跑道以及有取暖設備的住房。

在實控線的另一側，印度也曾集結部隊。在通往邊境的偏遠地區修建道路、橋梁、電信網絡等基礎設施。

分析認為，中國在中印邊境擴建設施對於拜登政府來說是一個兩難問題。盡管人們希望通過外交手段解決爭端，但國會中一些人士將有關發展視為美國同印度加深聯繫的一個機會。消息人士對《外交政策》表示，華盛頓與新德里保持在「所有層面」的接觸。一位不願具名的印度官員也透露，美國在與印度分享有關中國動向的詳細情報方面，已經變得更加積極。

儘管外交對話陷入僵局，但中印雙方也不願讓之前取得的成果化為烏有。印度前國家安全顧問邁農（Shivshankar Menon）本月早些時候在《外交政策》撰文指出，「清楚的是，北京的決定必須是出於政治和戰略最高層面的考慮，而不是出於一時的戰術策略」，他寫道：「這使爭端更難解決。中國從前把邊界爭議描述為一種歷史產物，為給予、索取和談判留下空間。與此相對，主權則是神聖、不可侵犯的。」

（外交政策，南華早報）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】