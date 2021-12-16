金正日逝世十周年 北韓民眾不許飲酒歡笑11天以示哀悼

英國每日郵報報導，17日為北韓前任領導人金正日逝世10周年，北韓民眾必須禁止飲酒和大笑11天，以示哀悼。北韓前任領導人金正日於2011年12月17日因心臟病去世，享壽69歲。以往哀悼金正日逝世期間都是10天，但今年逢金正日逝世10周年，因此延長為哀悼11天。

北韓東北部邊境城市、平安北道首府新義州市消息來源向自由亞洲電台（RFA）表示，「哀悼期間，我們絕不能飲酒、大笑和從事娛樂活動」，17日當天連去日用品店購物都不被允許。

消息人士還說：「在過去，被逮到哀悼期間飲酒和喝醉的人就會被捕，並視為意識形態罪犯。他們被帶走後，就沒有其他人再看過他們了。即使是家人在哀悼期間去世，民眾也不被允許大聲哭泣，葬禮結束後就要把遺體送走。民眾生日如果是在哀悼期間，也無法慶祝。」