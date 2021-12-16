快訊

直播／本土增1例！北市8旬婦人Ct值39 另有11境外確診

國賠勝訴 殉職飛官父：失事原因不能推給找不到屍體的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩掌權後北韓至少公開處決23人 有7例因K-pop喪命

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
南韓人權組織「轉型正義工作組」發布報告，指稱北韓在金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。路透/KCNA
南韓人權組織「轉型正義工作組」發布報告，指稱北韓在金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。路透/KCNA

紐約時報與自由亞洲電台（RFA）15日報導，南韓人權組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group, TJWG）發布報告，指稱北韓金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。

TJWG在《繪製金正恩治下殺戮地圖：北韓對國際壓力的反應》（Mapping Killings Under Kim Jong-un: North Korea’s Response to International Pressure）報告裡，一共訪問683名脫北者。若將時間訂在金正恩2011年12月就任國家領導人至2018年期間，TJWG錄得27分「國家批准處決位置」（state-sanctioned killing sites）的證言，並指其中23次是公開行刑。

報告指出，公開處決的主要方法是派出行刑隊槍決（Firing Squad），3名士兵各開3槍，合計9槍處決犯人。在23次的公開處決中，有21人死於槍決，另外2人則死於吊刑。

證詞指出，金正恩掌權以來最常見的公開處決罪名中，7例是因為觀看與散布南韓影像，毒品相關罪名與賣淫各有5例，有4例是因為人口販賣，謀殺或謀殺未遂及猥褻行為則各有3例。

TJWG執行主管李英煥（Lee Younghwan，音譯）告訴RFA韓語服務，自金日成1948年建立北韓政權起，隨著金家三代的每一位領導人更迭，公開處決的最常見原因也有所變動，像金日成執政期間為奪權而執行許多政治處決，金正日政權執行的「經濟處決」則反映出當時的經濟困難。

按照李英煥的說法，北韓想要隱藏可能被視為揭露體制弱點的犯罪，因此公開處決是對付無損金正恩權威的觀看南韓影像、賣淫與毒品等罪名，並藉此警告群眾，不公開處決則保留給威脅政權或領導人的行動，「挑戰他權威的那些處決就維持秘密了」。

李英煥還表示，平壤當局2020年制定《反動思想文化排擊法》後，讓處決觀看南韓影像的刑事犯得到合法化，這種處決也已經啟動，「從國際角度來看，因觀看影像被處決是不可接受的」。

根據南韓人權組織「轉型正義工作組」錄得證詞，北韓國家領導人金正恩掌權以來最常見的公開處決罪名中，觀看與散布南韓影像以7例排名第一。資料畫面。路透
根據南韓人權組織「轉型正義工作組」錄得證詞，北韓國家領導人金正恩掌權以來最常見的公開處決罪名中，觀看與散布南韓影像以7例排名第一。資料畫面。路透

金正恩 南韓 北韓

延伸閱讀

金正恩瘦身有成主持會議 還派人把「脫北者」裝麻袋抓回國

世界核平？《極限競速：地平線5》玩家改車惡搞金正恩 慘被封鎖將近8000年

金正恩時隔35天公開露面 一旁官員低頭筆記

金正恩又神隱1個月 官媒屢稱「首領」表忠誠

相關新聞

雷伊持續增強恐成超級颱風 菲律賓逾4萬人疏散

威力強大的颱風雷伊（Rai）直撲菲律賓，在菲律賓南部以東地區迅速增強，可能即將升級為超級颱風，當局警告雷伊將帶來強風暴雨...

特斯拉失控釀1死20傷！巴黎計程車行「停用Model 3」

法國巴黎最大的計程車公司「G7」14日宣布，在一輛特斯拉Model 3電動車疑似因技術故障而在路上失去控制、並造成1死2...

「這國」領先歐洲合法化大麻！滿18歲就可、在家種也行

馬爾他成為第一個將娛樂用大麻合法化的歐洲國家，該國將成年人持有和種植供個人使用的大麻合法化，並建立可能是歐洲第一個「大麻...

金正恩掌權後北韓至少公開處決23人 有7例因K-pop喪命

紐約時報與自由亞洲電台（RFA）15日報導，南韓人權組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice W...

疫情太可怕！峇里島2021年慘到「只有45名旅客來」

在新冠疫情肆虐全球之際，世界各地的旅遊景點都面臨遊客大幅減少的問題，其中又以峇里島這個深受遊客歡迎的觀光勝地所受的打擊最...

澳洲抗中勢力受奶茶聯盟啟發 宣布正式組黨

因聲援香港「反送中」而被毆打的澳洲學生巴夫魯（Drew Pavlou）成功集結當地的維吾爾族、藏族和香港人組成政黨，他強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。