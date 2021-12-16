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特斯拉失控釀1死20傷！巴黎計程車行「停用Model 3」
法國巴黎最大的計程車公司「G7」14日宣布，在一輛特斯拉Model 3電動車疑似因技術故障而在路上失去控制、並造成1死20傷後，公司將暫停旗下37輛Model 3電動車的使用。
根據報導，G7副執行長向路透社透露，事故發生在11日，當時已下班的計程車司機正帶著家人前往餐廳，結果他竟失去對車輛的控制並撞上另一輛車，隨後，司機還與一名騎腳踏車的民眾猛烈相撞，接著繼續沿著街道暴衝並撞上多人。
法國報導指出，共計造成1人死亡、20人受傷。巴黎第13區市長表示事故是由「車輛技術故障」引起，而特斯拉則堅決認為司機應受到指責，不過司機的說法正好相反，並強調「這輛車無緣無故地急劇加速，而剎車毫無反應」。
G7現在正與政府合作對事故進行全面調查，以釐清究竟是人為錯誤還是車輛技術故障。G7副執行長表示「我們現在對這個問題有2種不同看法，在調查進行期間，我們將繼續暫停特斯拉Model 3的使用，並以此保護司機、乘客和其他道路使用者」。
特斯拉發言人也表示能「隨時向當局傳輸有關車輛的遠程數據」，但未提供更多細節。
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