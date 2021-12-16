「這國」領先歐洲合法化大麻！滿18歲就可、在家種也行

馬爾他成為第一個將娛樂用大麻合法化的歐洲國家，該國將成年人持有和種植供個人使用的大麻合法化，並建立可能是歐洲第一個「大麻監管機構」。

「每日郵報」報導，現在馬爾他國內任何18歲以上的人最多可以持有7克大麻，同時能種植不超過4株，不過仍僅能存放最多50克的乾燥大麻，此外，還允許非營利性大麻俱樂部提供大麻和種子給成員、人數上限為500人，每人每天最多只能被分到7克、每月最多50克。

然而在公共場所或在兒童面前消費大麻仍違法並會被罰款，該法也呼籲與政府合作建立制定管理大麻的機構。馬爾他「平等、研究和創新部長」邦尼奇（Owen Bonnici）對此表示「我們希望減少許多大麻使用者在因持有少量大麻而遭到逮捕和司法訴訟時所經歷的痛苦、屈辱和其他權利的剝奪」。

除馬爾他之外，預計德國、瑞士、盧森堡和荷蘭也將採取類似舉措，義大利明年更打算就是否將大麻合法化舉行全民公投。