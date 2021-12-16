快訊

網路溫度計調查公投聲量月增破5成 核四、反萊豬最熱

搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「這國」領先歐洲合法化大麻！滿18歲就可、在家種也行

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
馬爾他成為第一個將娛樂用大麻合法化的歐洲國家，該國將成年人持有和種植供個人使用的大麻合法化，並建立可能是歐洲第一個「大麻監管機構」。歐新社
馬爾他成為第一個將娛樂用大麻合法化的歐洲國家，該國將成年人持有和種植供個人使用的大麻合法化，並建立可能是歐洲第一個「大麻監管機構」。歐新社

馬爾他成為第一個將娛樂用大麻合法化的歐洲國家，該國將成年人持有和種植供個人使用的大麻合法化，並建立可能是歐洲第一個「大麻監管機構」。

「每日郵報」報導，現在馬爾他國內任何18歲以上的人最多可以持有7克大麻，同時能種植不超過4株，不過仍僅能存放最多50克的乾燥大麻，此外，還允許非營利性大麻俱樂部提供大麻和種子給成員、人數上限為500人，每人每天最多只能被分到7克、每月最多50克。

然而在公共場所或在兒童面前消費大麻仍違法並會被罰款，該法也呼籲與政府合作建立制定管理大麻的機構。馬爾他「平等、研究和創新部長」邦尼奇（Owen Bonnici）對此表示「我們希望減少許多大麻使用者在因持有少量大麻而遭到逮捕和司法訴訟時所經歷的痛苦、屈辱和其他權利的剝奪」。

除馬爾他之外，預計德國、瑞士、盧森堡和荷蘭也將採取類似舉措，義大利明年更打算就是否將大麻合法化舉行全民公投。

大麻 義大利 荷蘭

延伸閱讀

影／車內藏多種毒品遭逮 工人脫襪交出吸食器

東窗事發100株大麻活株棄水溝 桃警連夜撈、逮3嫌送辦

泰國推出大麻Pizza 店家強調有大麻味、不會有亢奮效果

警大生走私大麻找來3律師 刪手機對話聲請撤銷羈押被駁

相關新聞

媒體指控偽造學歷 羅馬尼亞部長上任不滿一個月就下台

羅馬尼亞的記者近日發布一系列調查報導，指稱研究、創新與數位化部長羅曼（Florin Roman）學歷有著重大違規，並掌握...

「這國」領先歐洲合法化大麻！滿18歲就可、在家種也行

馬爾他成為第一個將娛樂用大麻合法化的歐洲國家，該國將成年人持有和種植供個人使用的大麻合法化，並建立可能是歐洲第一個「大麻...

【蘇聯解體30年／上】俄陳兵烏克蘭邊境 阻北約東擴只是幌子...

前言：1991年12月25日，俄國克里姆林宮象徵蘇聯（Soviet Union）的紅旗最後一次降下，代表蘇聯走入歷史，由俄羅斯取而代之，同時宣告冷戰時代的結束。蘇聯解體今年屆滿30周年，聯合報數位版推出系列專題，回顧這段歷史並前瞻未來局勢可能的發展。

美軍研發新軟件 預測中國「過激反應」

部署於太平洋地區的美國軍事指揮官建立了一個新的軟件工具，用來預測中國政府對美國在該地區進行軍售丶支持軍事活動，甚或是美國國會對台灣等熱點地區進行訪問時，將如何作出反應。

法學者：抵制冬奧立場各異 不影響中國威脅共識

法國總統馬克宏日前表示將不會外交抵制北京冬奧，並稱此舉「無足輕重」，引發熱議。法國學者向中央社表示，儘管西方抵制立場可能...

誰敢避難就開除？肯塔基龍捲風之夜的「美國社畜之死」

「至死方休，你我永遠都只是一頭『社畜』？」12月10日深夜發生在美國中部的極端龍捲風災難，超過44個龍捲風的同步侵襲，在9個州內造成大規模的破壞與生命損失。截至15日清晨為止，災後5日的死者清點總數已累積88死，其中77死都發生在受創最重的肯塔基州，但原本擔心「死者破百」的災區前線——梅菲爾德蠟燭工廠——最終確認除了8名已被挖出的現場死者外，其餘100多名員工都各自生還。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。