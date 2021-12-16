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美軍研發新軟件 預測中國「過激反應」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）路透社報道，部署於太平洋地區的美國軍事指揮官建立了一個新的軟件工具，用來預測中國政府對美國在該地區進行軍售丶支持軍事活動，甚或是美國國會對台灣等熱點地區進行訪問時，將如何作出反應。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）周二（12月14日）在訪問位於夏威夷的美國印太司令部時，聽取官員對於這項新工具的介紹。

路透社報道，一位國防官員表示，該軟件工具進行的是關於「戰略摩擦」的計算。這項工具統整並研究了自2020年初以來的數據，對影響美中關系的重大活動進行評估。這樣的評估系統將有助於五角大樓預測某些行動是否會激起中國的過激反應。

隨著台海局勢升溫，美中兩國軍方皆在台灣海峽一帶展開行動。除了中國頻繁派遣戰機進入台灣的防空識別區，引起國際高度關注外，美方也增加其派遣軍艦通過台灣海峽的行動。

今年10月時，美國「杜威」號導彈驅逐艦、加拿大「溫尼伯」號護衛艦雙雙航行經過台灣海峽，而11月時美方也再次派阿利·勃克級導彈驅逐艦米利厄斯號(USS Milius)駛過台海，兩次事件皆引起北京的憤怒。

當時，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，美方此舉制造安全風險，破壞地區穩定，戰區部隊將采取一切必要措施，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

路透社報道，美國國防官員表示，這一事件和其他類似事件助長了美方對該工具的需求，以確保美國不會因其行動而惹惱中國。

雖然美中關系已經處於低谷，但該軟件工具為各種活動提供了可見性，如國會訪問台灣丶向該地區的盟友出售武器，或者當幾艘美國船只駛過台灣海峽時可能會激起中國的過度或意外反應。路透社報道，這位官員表示，這項新的軟件工具能使美國官員提前4個月對未來的計劃進行評估。

（路透社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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