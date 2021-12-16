媒體指控偽造學歷 羅馬尼亞部長上任不滿一個月就下台

羅馬尼亞的記者近日發布一系列調查報導，指稱研究、創新與數位化部長羅曼（Florin Roman）學歷有著重大違規，並掌握他抄襲學術論文的證據。儘管羅曼強烈否認，仍於15日宣布辭去部長職務。

美聯社報導，羅曼不到一個月前才跟著羅馬尼亞的新聯合政府走馬上任，《Libertatea》報就發布三篇文章質疑他的學歷。

據《Libertatea》報的報導，羅曼的碩士論文有部分完全照抄，還將他沒有參與撰寫的學術書籍放進學歷，最新報導則指控羅曼誤導或不實陳述他到底就讀於哪一間大學。

羅曼強烈否認《Libertatea》報的調查結果，聲稱相關報導是「詆毀我的運動」的一部分。當地媒體指丘卡（Nicolae Ciucă ）總理14日要求羅曼澄清狀況，並告知表示辭意會是一個「榮譽」的舉動。羅曼隔天則遞出辭呈，表達自己不希望圍繞著他的疑雲影響到總理。

據報導，羅曼在開過政府會議後上網發布文章，宣布即日辭去部長，「當是非顛倒、當事事被曲解、當你犯下重大錯誤，但從就任第一天便提升到私刑程度時，就太過分了」。