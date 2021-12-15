阿富汗人權局勢堪憂 逾百名前政府軍官兵慘遭殺害

聯合國表示，塔利班（或譯神學士）上台以來，已至少有一百名以上前政府軍官兵被殺害。聯合國副人權事務高級專員娜達·阿爾-納希夫（Nada Al-Nashif）在日內瓦說，其中大多數人是被塔利班殺害的，此外還有至少八名積極分子和兩名記者遭到殺害。

這位聯合國官員還表示，塔利班目前還在招募兒童充軍，並實施針對婦女的壓迫政策。前法官、檢察官以及律師的處境非常危險，其中尤以女性為甚。

有針對性的屠戮與綁架

阿富汗前政府駐聯合國大使、現在仍獲聯合國認可的安迪沙（Nasir Ahmed Andischa）在聯合國人權理事會上的發言中，也描繪了當前阿富汗的緊張局勢。安迪沙指責塔利班犯下了大量踐踏人權的罪行，並實施有針對性的殺戮和綁架。

他表示，推崇伊斯蘭原教旨主義的塔利班製造了大量侵犯人權的案件，而其中有很多案件並沒有記錄在案。今年八月，塔利班重新在阿富汗掌權之後，過去20年的建設成就被毀於一旦。

柏林計劃接收阿富汗人

柏林市宣布，今後五年內將接納總共五百名急需救助的阿富汗人。由社民黨、左翼黨以及綠黨聯合執政的柏林市政當局在上任前舉行的一次會議上，就接納阿富汗難民一事達成了共識。

按照相關計劃，柏林市今後將每年接納一百名阿富汗難民，前提條件是這些人被聯合國難民事務高級官員署劃定為「處境特別危險的人群」。這一群體中包括反對派政治家和維權人士。

大赦國際譴責阿富汗境內的戰爭罪行

人權組織大赦國際也指責塔利班在奪權過程中犯下了戰爭罪行。周三在柏林發布阿富汗報告書時，大赦國際德國分部副秘書長都察洛夫（Julia Duchrow）也表示，阿富汗政府軍和美軍發起的一些行動，也造成了平民的傷亡。大赦國際呼籲國際刑事法庭應對交戰雙方的戰爭罪行展開調查。

塔利班於今年夏季發起攻勢，並在八月佔領了首都喀布爾，八月底，最後一批美軍士兵撤離阿富汗。大赦國際指責塔利班，在發功攻勢的過程中，對少數族群、宗教少數派以及政府軍官兵實施酷刑和屠戮。戰爭罪行的實際規模很難調查清楚，因為塔利班對偏僻地區的手機通訊和互聯網聯絡採取了限制措施。都察洛夫表示，塔利班制造了「外界難以想象的大規模流血事件」。

美軍空襲也造成了平民傷亡

與此同時，大赦國際也指責美軍和阿富汗政府軍應對一系列平民傷亡事件負責。大赦國際的報告書中指出，2017年至2021年期間，四次在人口稠密地區展開的空襲行動中，造成了28名平民喪生，其中包括兒童。其中三次空襲行動很有可能是美軍發動的，一次空襲則是由阿富汗政府軍發動的。

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