加強劑對Omicron病毒有效！但...到底要打到什麼時候？

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，最近發布的研究均顯示，追加施打第三針（加強劑）者在預防感染Omicron變種病毒的保護力，確實高於接種兩劑者，卻也令人好奇，為因應不斷出現的變種病毒，民眾要打疫苗到什麼時候。

為什麼第三針的保護力遠比接種兩劑高？

現在的新冠疫苗是設計成對付最早在中國大陸武漢被發現的原始病毒株。但接種第三針大幅會增強免疫系統的程度，提高到足以產生更強的抗體大軍圍攻新冠病毒，就算病毒體已大幅變異也是如此。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）的初期實驗室研究數據顯示，接種第三劑輝瑞／BNT疫苗，能讓對抗Omicron病毒的中和抗體增加25倍，進而提高保護力到兩劑疫苗對抗原始病毒株時的表現。

英國衛生安全局從Omicron病毒感染者觀察到的真實世界數據也顯示，第三劑接種BNT與莫德納疫苗者，對抗Omicron病毒的預防染疫保護力達到70%-75%。

現在有在開發專門針對變種病毒的疫苗嗎？

疫苗製造商已在調整設計，以生產專門對付Omicron病毒的新冠疫苗。輝瑞表示，明年3月前可望問世，因為mRNA疫苗技術可用於快速生產針對特定變種病毒的疫苗。但疫苗的上市時間大致上仍取決於實驗時間，監管當局可能會要求業者另外進行一項費時至少兩個月的實驗。

醫療分析機構Airfinity測估，在最理想情況下，明年10月前只能取得60億劑針對Omicron病毒的疫苗。若疫苗製造商把半數產能轉為生產新疫苗，這個目標最快要到2023年1月才能達成。

那人們要一直打加強劑嗎？

目前科學界對於是否每年都須接種新冠疫苗，如同流感病毒，還沒有共識。目前新冠疫情已在多國蔓延的程度，提高了新冠病毒變異的機會，也會出現可能降低疫苗效力的變種病毒。

都柏林聖三一學院實驗免疫學教授Kingston Mills預測，從Omicron大幅變異的程度來看，民眾將「永無止盡地」需要接種加強劑。他說：「這很大程度取決於我們控制住全球疫情的速度有多快」「若病毒不斷在疫苗覆蓋率低落的非洲部分地區突變，我們也只能乾瞪眼。」

新冠疫苗 Omicron 變種病毒

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