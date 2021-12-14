奧地利不派政要出席北京冬奧 強調並非「抵制」

據德國《世界報》（ Welt ）12月14日報導，奧地利新任總理內哈默（Karl Nehamme）在接受該報采訪表示，該國不會派高層官員參加北京冬奧會。

不過，內哈默解釋說，「這不是外交抗議或抵制，只是因為中國對新冠防控提出極高要求，而且中國這樣做也是有道理的」。

內哈默說，受防疫措施限制，政界人士不能在當地同本國運動員見面，而若在那裡只能以視頻方式與運動員們交談，那麼，奧地利政界人士、外交官跑去中國便無多大意義。他稱，「那我還是在維也納同我們的田徑運動員直接會面吧。我們反對將體育政治化，並將在歐盟內部協調立場。」

上周五，在巴黎同法國總統馬克宏首次會晤後，新任德國總理蕭茲表示，有關外交抵制北京冬奧會，他還未做出決定。這位社民黨政治家強調，在相關問題上還需與各方磋商，「因為我們想要有協調一致的行動」。而法國總統馬克宏已經明確表示，他認為外交抵制於事無補。

與此同時，加拿大和英國等國附和了美國的動議，其政府官員不會在2022年2月4日至20日期間前往北京。批評人士指控中國侵犯維吾爾人、藏人等少數族群人權、鎮壓香港民主運動、軍事威脅台灣。

（德新社）

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