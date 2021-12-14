憂中國懲罰 澳廣告商拒展示批評北京冬奧藝術品

澳大利亞籍的華裔藝術家巴丟草與澳大利亞活動人士柏樂志（Drew Pavlou）近日原計劃在澳大利亞布里斯班公開展示一系列批評北京冬奧的藝術作品，卻遭當地的廣告牌公司以擔心商業利益受損以及害怕受到網絡攻擊為由拒絕。

巴丟草告訴德國之聲，他的這一系列作品主要是將中國政府過去幾年被國際社會視為人權侵犯的行為以及北京冬奧的一些運動項目做結合，希望藉此讓人們關注中國政府的人權記錄。而柏樂志自從去年在昆士蘭大學舉辦一場聲援香港「反送中」的示威活動後，便開始關注中國的人權議題，他目前正在為參選澳大利亞的參議院做准備。

柏樂志向德國之聲表示，他希望在自己的競選廣告中，加入一些批評中國政府的訊息，所以他向巴丟草提議在布里斯班當地的廣告看板上發表這系列作品，巴丟草也同意了這個邀約，希望藉此傳達澳大利亞華人的聲音。

巴丟草說：「這組作品不僅僅是關注人權議題，也是與奧運本身有關。布里斯班是2032年夏季奧運的舉辦城市，所以在這裡展示這些作品，讓人們關注中國政府的人權記錄，將是非常有意義的。」

柏樂志則說，當談到藝術家運用言論自由來反抗中國政府時，巴丟草算是一個代表性的人物，所以當他希望在自己的競選中傳達一些類似的理念時，他便希望可以與巴丟草合作。

「澳大利亞所有廣告公司不刊登『反中國』廣告」

不過，巴丟草表示上周末柏樂志向他告知，原本與他們達成協議要協助展示作品的廣告公司，突然決定退出這些協議，稱由於他們廣告牌的原料都從中國而來，所以擔心若展示他們眼中「反中國」的藝術作品，會讓他們受到中國政府的報復，損害他們的商業利益。

巴丟草說：「那間廣告公司說，他們為此所損失的金額，會比我們能付給他們的金額還多。此外，他們也有網絡安全相關的疑慮，因為他們認為，若中國政府發現他們公司在協助展示這系列的作品，他們公司可能成為網絡騷擾或網絡攻擊的對象。」

柏樂志14日在推特上分享了他與廣告公司代表的通話錄音。在對話中，廣告公司代表向柏樂志表明，即便他與巴丟草打算花的預算是10萬澳幣（約新台幣198萬元）而非3000澳幣（約新台幣5萬9679元），對廣告公司來說，這些金額都還是不值他們刊登藝術作品可能承擔的商業風險。

該名代表說：「昆士蘭最大的廣告牌公司GOA的總經理已向我們公司的總經理表示，他很擔心當地廣告業刊登含有『反中國』訊息的藝術作品。這些人都會去中國的工廠購買廣告牌與其他材料，所以若刊登這個藝術作品的消息透過社交媒體或其他管道傳播出去，相關風險對我們來說是不值得承擔的。」

該代表還告訴柏樂志，他擔心若中國政府或親中人士對於這些公司刊登巴丟草的藝術作品感到不滿，這些公司可能會遭受黑客攻擊。當柏樂志追問他們是否確實無法在布里斯班的廣告牌上刊登批評中國共產黨的內容時，該名代表說：「沒錯，你將無法刊登相關內容。」

他接著說：「你可以記住我的話，你們將無法向澳大利亞的任何廣告牌公司預訂廣告牌來刊登含有反華信息的內容。我問過我們總經理若內容是反北京冬奧的話呢？他也告訴我：『絕對不行。』」

專家：境外勢力惡性影響澳大利亞選舉

對於自己批判北京冬奧的作品被廣告牌業者視為傳播「反中國」訊息，巴丟草向德國之聲表示，他不認為自己的藝術作品應該被概括為「反中國」，因為他的作品強調的是「中國政府」的罪行或問題，而他也表示，自己實際上也曾運用藝術捍衛受到種族主義侵害的中國人。

不過，他說廣告公司這樣的認知也反映了澳大利亞社會中，仍有部分人無法清楚分辨「反中國政府」與「反中國」之間的不同。他說：「這種說法某種程度上，符合中國政府的論述，因為任何對中國政府的批評，都會被稱作是『反中國』或『歧視中國人』。」

巴丟草認為，澳大利亞人不該只關心短期的收益或損失，而是聚焦企業長期發展所需的安全與自由的市場環境。他說：「看看像馬雲這樣的中國商人和其他成功人士，他們認為自己已經從所謂的中國奇蹟中積累了巨大的財富，但最終，無論你有多成功，在中國的錢都買不到安全和自由。這就是任何試圖在中國賺錢的企業必須面對的風險。」

柏樂志則告訴德國之聲，這個事件顯示中國對於澳大利亞的干預已到了一個「可怕的程度」，因為這起事件反映的是，澳大利亞境內所有廣告牌公司都有可能拒絕在競選期間，刊登任何批評中國政府的廣告。他說：「如果中國政府有權力影響競選期間澳大利亞廣告牌上的內容，我認為澳大利亞面對的中國影響問題已經到了一個非常糟糕的地步。」

人權觀察的澳大利亞研究員麥克尼爾（Sophie McNeill）在推特上表示，在澳大利亞出現這種扼殺言論自由的行為令人震驚。澳大利亞坎培拉大學法學院的教授巴赫曼 (Sascha-Dominik Dov Bachmann) 則警告，若柏樂志提供的錄音檔內容屬實，這可能成為一個境外勢力惡性影響澳大利亞選舉的驚人案例。

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