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會有可怕後果！俄羅斯副外長警告北約不應進一步東擴

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯副外長13日警告北約組織，試圖東擴將導致「可怕後果」，且莫斯科將不可能改變反對北約組織擴大的立場。資料畫面。路透
俄羅斯副外長13日警告北約組織，試圖東擴將導致「可怕後果」，且莫斯科將不可能改變反對北約組織擴大的立場。資料畫面。路透

俄羅斯副外長13日表示，北約組織試圖東擴將導致「可怕後果」，且莫斯科將不可能改變反對北約組織擴大的立場。

據俄羅斯官媒《RT》轉述，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabko）向《消息報》（Izvestia）宣稱，前蘇聯與俄羅斯的歷代領導人接獲「反覆告知」北約組織不會有進一步往東的動作，但事實卻恰恰相反。

里亞布科夫說，北約組織不應進一步擴張，「試圖把情況描述成俄羅斯對此好像沒有否決權都站不住腳，我們將堅持我方立場。如果我們的對手跟我們作對，就會見到他們的安全沒有得到加強，他們的後果會很可怕」。

據悉里亞布科夫同時表示，俄羅斯將以「軍事」回應俄方認為北約組織侵犯其西部邊境的行為。

俄羅斯總統普亭跟英國首相強生當日通電時，亦提及烏克蘭的情勢，指迫切需要進行談判以阻止北約組織東擴和防止部署攻擊性武器。

俄羅斯 北約 莫斯科

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