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印尼外海遭「規模7.6強震」襲擊！政府發布海嘯警報
根據美國地質調查局（USGS），印尼14日上午11點20分發生規模7.3強震，當局也已經發布海嘯警報。
根據報導，這場地震14日上午11時20分發生在印尼外海，最初規模為7.6、如今已經下修至7.3，震央位於弗洛勒斯島（Flores Island）上最大城鎮毛梅雷（Maumere）以北約91公里處。深度起出約為76公里、後修正為18.4公里。
地震發生後，印尼政府立刻對沿岸地區發布海嘯警報，根據太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，距離震央1000公里範圍以內的海岸地區都可能出現海嘯。
▼影片／印尼發生強震 民眾家中劇烈搖晃
A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia. Possibly a tsunami. pic.twitter.com/UhFkIXJygJ— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 14, 2021
▼影片／民眾驚逃躲海嘯畫面
Kepanikan Warga Ende, Flores NTT setelah terjadi Gempa Bumi 7,5 SR. sesaat setelah BMKG Keluarkan peringatan Tsunami....— Kamu, sontoloyo🅱🅾🅱‼! (@simple_heart68) December 14, 2021
TUHAN LINDUNGILAH KAMI
🙏🇲🇨 pic.twitter.com/qFfv8e2TYS
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