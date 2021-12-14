快訊

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

印尼外海遭「規模7.6強震」襲擊！政府發布海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼外海遭「規模7.6強震」襲擊！政府發布海嘯警報

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
根據美國地質調查局，印尼14日上午11點20分發生規模7.3強震，當局也已經發布海嘯警報。截自推特
根據美國地質調查局，印尼14日上午11點20分發生規模7.3強震，當局也已經發布海嘯警報。截自推特

根據美國地質調查局（USGS），印尼14日上午11點20分發生規模7.3強震，當局也已經發布海嘯警報。

根據報導，這場地震14日上午11時20分發生在印尼外海，最初規模為7.6、如今已經下修至7.3，震央位於弗洛勒斯島（Flores Island）上最大城鎮毛梅雷（Maumere）以北約91公里處。深度起出約為76公里、後修正為18.4公里。

地震發生後，印尼政府立刻對沿岸地區發布海嘯警報，根據太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，距離震央1000公里範圍以內的海岸地區都可能出現海嘯。

▼影片／印尼發生強震 民眾家中劇烈搖晃

▼影片／民眾驚逃躲海嘯畫面

海嘯 印尼 地震

延伸閱讀

布林肯出訪東南亞 尋求合作對抗中國

印尼狼師性侵至少12少女多人產子 社會籲極刑

本土+0！ 境外16例 自越南、印尼6國入境

印尼火山噴發罹難者增至34人 母女相擁罹難

相關新聞

印尼外海遭「規模7.6強震」襲擊！政府發布海嘯警報

根據美國地質調查局（USGS），印尼14日上午11點20分發生規模7.3強震，當局也已經發布海嘯警報。

印尼7.3強震引發海嘯警報 居民奔逃街上

印尼氣象部門表示，印尼東部地區今天發生規模7.5強震，引發海嘯警報，但尚未傳出重大災損或人員傷亡。居民告訴路透社，民眾紛...

安倍指「台灣有事」可用自衛權 日政府：視情況判斷

日本前首相安倍晉三昨天指若「台灣有事」（有緊急狀況），有可能成為日本可動用集體自衛權的危機狀況；對此內閣官房長官松野博一...

巴西巴伊亞州連日暴雨10死 數十萬人流離失所

巴西東北部巴伊亞州（Bahia）南部至少51個城市連日遭到暴雨襲擊，已造成10人死亡，267人受傷，超過22萬人流離失所...

【台灣黑幫在日本／上】槍與血的歌舞伎町：台日黑道火併 楊雙五驚動日警大掃黑

1980年代不少台灣黑道份子逃亡日本，像是當時的十大通緝要犯楊雙五、殺手劉煥生、齊瑞生等人。其中，楊雙五在新宿連續槍殺四海幫老大劉偉民及其手下，驚動日本警方首度在「警察白皮書」警示台灣黑勢力影響日本治安。...

日年度代表字 運動「金」厲害

日本年度代表字「金」十三日在京都清水寺發表，代表在東京奧運拿下破紀錄的廿七金等體育成就。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。